Desvalijaron una casa mientras los dueños dormían

Un extraño robo tuvo lugar en la madrugada de este jueves en una vivienda de barrio Tablada. Delincuentes desvalijaron una casa 1° de Mayo al 4200 mientras los moradores dormían. De las cinco personas que habitan la propiedad, nadie se despertó ante la presencia de los intrusos. Por ello, las víctimas especulan que fueron “dormidas” con algún somnífero.El hurto tuvo lugar entre las 3 y las 5.30.Al menos dos intrusos saltaron el portón de la casa, ganaron el patio y luego entraron al interior de la casa por un pequeño espacio no cubierto por la reja de la ventana, dijo la mujer.El botín fue cuantioso:, según captó la cámara de seguridad de un vecino. Las víctimas, Ana, su hija, yerno y dos nietos habían vuelto poco antes de una graduación, contaron.A estos bienes se le sumó el robo de tarjetas varias y documentación que obligaron a las víctimas a realizar los trámites engorrosos para dar de baja los plásticos.Vecinos aprovecharon la presencia de las cámaras en el barrio para relatar otros hechos que sacudieron el vecindario con modalidad similar. Escruches, o entraderas mientras las personas duermen y por alguna razón no despiertan. Incluso refirieron el caso de un perro que estuvo durmiendo “dos días”, para sostener que los autores utilizaron algún “somnífero”.En tanto, un grupo de obreros de la construcción que estaba abocado a obras en el pavimento de 1° de Mayo y Ameghino contó que por la mañana se acercó un grupo de menores que realizaron amenazas con armas de fuego, aunque no se explayaron sobre el motivo. Un barrio sitiado por la inseguridad y ladrones que actúan como fantasmas en medio de la madrugada.