Un hombre mató de un disparo a su expareja y se suicidó

El episodio se registró pasada la medianoche y causó conmoción en esa pequeña comuna de 500 habitantes del departamento Río Primero, a poco más de 100 kilómetros al este de la capital provincial.



Fuentes policiales confirmaron a Télam que la mujer asesinada fue identificada como Norma Beatriz Quiñones (63), quien se encontraba en su vivienda cuando recibió la visita de su expareja, Raúl Pérez, quien por razones que se desconocen atacó y mató a su víctima.



Según las fuentes, tras cometer el crimen, Pérez se retiró del lugar en su vehículo particular hacia un terreno colindante con el patio trasero de la vivienda, donde se suicidó también de un balazo.



En base al relato de testigos, Quiñonez ya no convivía con Rojas y, de acuerdo con lo que pudieron determinar los investigadores, no había denuncias de violencia de género por parte de la mujer asesinada.



El caso es investigado por la Fiscalía de Violencia Familiar, a cargo del fiscal Gabriel Oliva.