Investigan si fue víctima de abusos una niña que murió por gastroenteritis

Una fiscalía de Bahía Blanca realizaba este miércoles distintas tareas de investigación tras la muerte de una niña de 9 años por un cuadro de gastroenteritis, debido a que la autopsia determinó que habría sido víctima de un abuso sexual que sin embargo no fue causa del deceso, informaron fuentes judiciales.



El sábado 26 de noviembre la menor ingresó con vómitos y convulsiones a un hospital de Bahía Blanca, pero su cuadro se agravó, por lo que se descompensó y falleció.



Fuentes del caso indicaron que "tras una autopsia se determinó que la menor había muerto por un cuadro de deshidratación severa, gastroenteritis no violenta y shock hipovolémico".



"Pero además en las constancias de la autopsia se advirtió que la niña habría sido víctima de abuso sexual, no siendo este la causa del deceso", agregaron las fuentes.



A partir de esa constancia, la Fiscalía 4 ordenó una serie de "pericias químicas complementarias".



En el marco del expediente también se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda donde vivía la niña junto a sus padres, lugar en el que se secuestraron los teléfonos celulares.



Por último se indicó que "se están realizando tareas de investigación tendientes a acreditar la dinámica familiar, determinar de forma fehaciente la causa del fallecimiento y el contexto en que la niña habría sufrido el abuso".