Comenzó el juicio contra el sujeto que intentó matar al novio de su ex pareja

Juicio

Fundamentos de la acusación

Se inició este martes, en la sede de los tribunales de Paraná, el juicio por jurados contra Luis Miguel "Chelo" Walter, de 31 años, por el delito de “Homicidio agravado en grado de tentativa”, ocurrido el 16 de febrero de 2020.El Ministerio Público Fiscal le imputa a Walter, el haberle ocasionado heridas múltiples a Carlos Iván Grinóvero, al ingresar en su domicilio, mientras descansaba con su pareja, quien estaba vinculada, anteriormente, con Walter.El imputado, le habría asestado a Grinóvero varios puntazos con un destornillador, provocándole lesiones en el labio, la rodilla, el glúteo y la región lumbar baja; e intentó herirlo en el pecho, lo que fue impedido por la ex pareja del acusado, que logró que Walter se retirara del lugar.El imputado llega al debate en libertad y sin medidas coercitivas.El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, preside el debate del juicio por jurados que se desarrollará también este miércoles y jueves. Las audiencias se desarrollan en el salón de actos de los Tribunales de Paraná.Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo. La defensa técnica la ejercen los abogados Ricardo Mulone, Gustavo Jullier y Eduardo Gerard.Para la Fiscalía “surge sin duda alguna que la conducta desplegada por el incurso fue direccionada a producir el deceso de Grinóvero. Y, no sólo eso, sino que además tuvo entidad suficiente como para causar la muerte de la víctima -lo que no ocurrió por causas ajenas a su voluntad-; esto último, atendiendo tanto a: el medio utilizado, la cantidad de puñaladas asestadas, dónde estuvieron dirigidas las mismas y el hecho de que la víctima se hallaba durmiendo”.Malvasio y Brugo, en los fundamentos de la acusación, manifestaron que las evidencias colectadas en Investigación Penal Preparatoria (IPP) permiten concluir que existen muchos “elementos probatorios” que “habilitan a afirmar que se encuentra acreditado con el grado de provisoridad que requiere este estadio procesal que la conducta desplegada por el imputado encuadra en el delito de Homicidio Agravado en grado de tentativa por haberse perpetrado con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1° (artículo 80 inciso 12 del Código Penal argentino, en función del artículo 42 del mismo cuerpo normativo)”.