Amenazaron con “hacer justicia por mano propia” por crimen de joven en Concordia

Policiales Detuvieron a una mujer por el crimen del joven en Concordia

La madre, hermanos y tíos de Fernando Tenis, el joven asesinado luego de ser ferozmente apuñalado el miércoles pasado en calle Concejal Veiga y Zorraquín del barrio Ex Aeroclub de Concordia, se concentraron para reclamar a viva voz a los jueces y el Ministerio Público Fiscal. Según los familiares de la víctima, los tres responsables de la muerte del jovencito deberían estar detenidos mientras que en realidad dos de ellos tienen prisión domiciliaria y advirtieron “justicia por mano propia”.Lidia, la madre de Fernando Tenis, expresó aque "la Justicia se está manejando mal porque los asesinos de mi hijo son tres y solamente uno está preso. Los otros dos están con prisión domiciliaria"."Esto no puede ser, el fiscal se está manejando muy mal. Ellos no mataron un perro o a un gato: mataron a una persona y la Justicia debería tener a los tres por igual en la cárcel", reclamó Lidia.En ese mismo tono de reproche, Ramón, hermano del joven asesinado, manifestó: "Vinimos a exigir a los Tribunales que se haga justicia porque, de lo contrario, vamos a hacer justicia nosotros por mano propia".Y acusó: "Fueron los tres: Enzo Vallejos, Ariel Ramírez y su hermana de 26 años porque ella también le pegó unos puntazos a mi hermano cuando él estaba en el suelo indefenso". "Por eso queremos y pedimos que los tres vayan a la cárcel", reclamó.Posteriormente, María, tía del joven fallecido, dijo a viva voz: “Los tres tienen que estar presos. La Justicia es un desastre y beneficia a estos asesinos".Y recordó que "cuando apuñalaban a mi hermano, a mí me abrieron un pecho de un cuchillazo y resulta que a dos de ellos les otorgaron prisión domiciliaria, que es lo mismo que estén sueltos". "Por eso exigimos a los jueces que los metan en la cárcel a los tres o vamos a hacer justicia nosotros mismo con los asesinos", prometió María.

El Juez de Garantías de Concordia, Mario Figueroa, dictó la prisión preventiva para Enzo Vallejos, uno de los detenidas por el crimen de Fernando Tenis, ocurrido en el mediodía del pasado miércoles sobre calle Concejal Veiga y Zorraquin del barrio Ex AeroClub.Vallejos, que fue imputado por el delito de homicidio simple y abuso de armas por el fiscal Martín Núñez, cumplirá la medida otorgada por el magistrado por 15 días.Asimismo, durante la jornada del día viernes, la policía detuvo Carolina Alejandra Vallejos quien fue imputada como coautora del homicidio. La mujer también recibió la prisión preventiva por el término de 15 días, pero bajo la modalidad domiciliaria por tener un hijo a su cargo, publicó