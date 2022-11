Entraron a edificio en Paraná y robaron una moto de $600 mil y varias bicicletas

Un robo ocurrió esta madrugada, en un edificio de la capital entrerriana y los delincuentes se llevaron una moto Yamaha 150 cc. y tres costosas bicicletas.Personas que viven en el edificio, notaron lo que pasaba a las 5 de este martes, ya que se encontraron con la puerta de ingreso destruida y lo mismoLa policía realizó pericias en el lugar y levantó huellas de las personas que forzaron la puerta.Mariano Moretto, el propietario de la moto robada, contó a”, dijo y agregó que “hablando con los vecinos confirmamos que también habían robado tres bicicletas, además de mi moto”, resaltó.“También se llevaron los cascos que había en la cochera y estamos tratando de confirmar si son cuatro, las bicis robadas”, remarcó el damnificado y agregó que “mi moto es una Yamaha FZ 150 cc., modelo 2013, que había comprado hace dos meses”, afirmó.“Yo trabajo en una escuela en Seguí y no pude ir por el robo de la moto porque tuve que hacer la denuncia”, explicó el joven y agregó que “en la zona hay cámaras, pero ocurrió entre las doce de anoche y las cinco de hoy”, señaló.“Las dos puertas son bastante frágiles y las palanquearon y entraron. Mi moto es bastante pesada, por lo que seguramente, son al menos dos las personas que robaron”, dijo y agregó queOtra vecina expresó su “preocupación, porque, así como entraron a la cochera, hubiesen podido seguir a los departamentos”, dijo y agregó que “los vecinos tenemos la precaución de cerrar, pero evidentemente, los delincuentes saben cómo ingresar”, sostuvo.“Uno no sabe en qué momento pueden entrar con otros fines y robar. A mí me robaron hace cinco años y habían entrado por el balcón”, afirmó la mujer que vive en el primer piso y dialogó con Elonce.