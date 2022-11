Buscan el celular de Eliana Pacheco, clave para esclarecer el crimen

La fiscal Virginia Bravo que investiga el crimen de Eliana Pacheco (24), quien era intensamente buscada desde el 20 de noviembre y que fue hallada asesinada el viernes pasado en un zanjón en la periferia de Plata, confirmó este lunes que siguen buscando el celular de la víctima, clave en la causa.



Bravo, titular de la UFI N°7 del Departamento Judicial de La Plata, reveló que siguen intentando encontrar el celular de la víctima, que podría ser un elemento de suma importancia en la investigación y que, en paralelo, se están ampliando las testimoniales de familiares y del entorno de la víctima.



“Estamos trabajando para agotar todos los elementos recabados hasta el momento, analizando cámaras de seguridad y la recopilación de la información de los teléfonos vinculados a la investigación, y reforzamos las tareas de campo”, dijo a la agencia de noticias Télam la funcionaria judicial a cargo del expediente que aún no tiene detenidos.



Consultada sobre imágenes de las cámaras de seguridad, indicó que buscan dar con equipos orientados a la seguridad o vigilancia en la zona donde se ubicó a la joven, y su posible trayecto hacia el lugar donde fue hallada. Y, en cuanto a la investigación de los teléfonos vinculados a Eliana, se incluye el llamado que recibió la familia, donde una mujer que se identificó como Yamila afirmó que estaba “viva”, que no la busquen más y que estaba “de caravana”.



Lo cierto es que las últimas novedades del caso se dieron este domingo pero en una causa paralela: Allanaron al novio preso de Eliana por otro caso, ya que lo acusaban de robar en una salida transitoria. Ante esto, el fiscal Álvaro Garganta ordenó secuestrar el celular de Maximiliano Videla, condenado a ocho años por homicidio. El caso

El cuerpo de Eliana, madre de dos niños, fue encontrado el viernes alrededor de las 10 entre los pastizales de un zanjón en las inmediaciones del cruce de las calles 38 y 203 de la localidad de Olmos, en las afueras de La Plata, en una zona que agentes de la Policía bonaerense -con la colaboración de canes adiestrados- habían rastrillado el jueves y donde habían encontrado su documento de identidad.



Los voceros detallaron que el cuerpo estaba vestido con un pantalón de jean azul, una remera negra y unas zapatillas fucsias, recostado sobre su costado izquierdo y en avanzado estado de descomposición.



Al enterarse de la aparición de un cadáver, los padres y primos de Eliana se acercaron hasta allí con el fin de poder reconocerla, lo que fue impedido por la Policía y recibieron contención por parte de una psicóloga de Asistencia a la Víctima, ante el estado de shock que presentaban.



La autopsia demandó un trabajo de varias horas por parte de los médicos forenses y concluyó que la joven murió asfixiada: su o sus homicidas le pusieron bollos de papel en la garganta.



Fuentes policiales aseguraron que hay un hombre que ya fue identificado como una de las últimas personas en ver con vida a Eliana y que quedó filmado mientras mantenía una conversación con ella en la puerta de un galpón en el que funciona una feria el domingo 20, pasadas las 18, en el cruce de las calles 208 y 52, de la localidad platense de Olmos.



Este hombre es un quintero de nacionalidad boliviana que vive a dos cuadras del lugar del hallazgo del cuerpo y los investigadores analizaban la posibilidad de solicitar un allanamiento en su vivienda.



En paralelo, y como Pacheco estaba actualmente en pareja con Videla -preso en la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos-, los investigadores tampoco descartan la hipótesis de una venganza contra el reo.



Eliana era intensamente buscada desde el domingo 20 de noviembre, cuando salió de su casa a las 18 y abordó un remis para ir a la feria de 208 y 52, en Olmos. Una hora después, ya no respondió los mensajes de Whatsapp y se apagó su celular. Justamente, ese aparato es el que no aparece.