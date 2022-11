Bebé murió ahogada al caer a pileta: sus padres veían el partido de Argentina

Una bebé de 1 año y 8 meses murió ahogada al caerse a la pileta de una casa ubicada en la localidad de Rawson, San Juan, mientras transcurría el partido de Argentina - México por el Mundial Qatar.



El trágico hecho ocurrió el último sábado por la tarde cuando la familia Benigno se encontraba en la vivienda de unos amigos para ver el partido.



Según el relato de sus padres, estaban reunidos en el comedor viendo el encuentro y de un momento a otro se dieron cuenta que Allegra Renna no estaba. Allí empezaron a buscarla y fue su mamá quién vio el terrible escenario.



La bebé estaba boca abajo ahogada en la pileta, y ante los gritos desesperados, todos los participantes de la reunión salieron a ver que sucedía. Comenzaron a hacerle maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras llamaban a emergencias, pero como tardaban la trasladaron por sus propios medios al hospital zonal.



El médico de guardia y sus ayudantes trataron de reanimarla en cuanto ingresó al hospital René Favaloro, cerca de las 19:30, pero después de varios minutos le informaron a la familia que Allegra no había recuperado sus signos vitales.



Ante el escenario, y la forma en la que murió, el cuerpo de la bebé fue trasladado a la morgue judicial para realizarle la autopsia correspondiente. Además, personal de Criminalística peritó el lugar.



La UFI Delitos Especiales, que lleva adelante la causa, localizó que la parte trasera de la vivienda, donde estaba la pileta, tiene cámaras de seguridad que ya están siendo peritadas.



Los padres de Allegra, y los amigos de la familia, declararon en la causa. Por el momento no hay detenidos.