Sigue la búsqueda de Carlos Ramírez con helicóptero, drone y cadetes

Permanece desaparecido desde el 15 de noviembre

Continúa la búsqueda de Carlos Rafael Ramírez, el hombre de 65 años que falta de su domicilio en Paraná desde el martes 15 de noviembre. Se supo que fue visto por última vez en calle Ameghino al final, una zona que no frecuentaba.Este domingo, personal de la División de Trata de Personas y de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos trabajaron en la zona de calle Ameghino al final, sobre la vera del río y buscando entre las malezas. No obstante, el operativo no arrojó resultados positivos.El subjefe departamental y el segundo jefe de la Comisaría 16° diagramaron y condujeron el operativo.Asimismo, se trabajó sobrevolando la zona en el helicóptero policial y el drone, en presencia de la fiscal a cargo de la causa, Sandra Terreno. Además, colaboraron cadetes de la Escuela Superior de Oficiales Personal del DAP (ambulancia), personal de Seguridad Urbana y Bancaria, División Montada y Canes, así como la Jefatura Departamental de Paraná, detallaCarlos salió de su domicilio en calle Las Calandrias, en barrio San Agustín de Paraná, y algunos testigos indicaron que lo vieron por última vez en calle Ameghino, en la zona del Paseo Costero.Desde entonces, se emprendió su búsqueda por tierra y agua. Cuando se cumplieron nueve días de su desaparición, se apreció un registro fílmico donde se lo ve saliendo de un conocido supermercado de calle Larramendi. Los testigos habrían aportado que ese día iba a sacar un crédito.