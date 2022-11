A 16 años, crean oficina especial para investigar el asesinato de Nora Dalmasso

Este 25 de noviembre se cumplieron 16 años del homicidio de Nora Dalmasso de Macarrón (51) en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. La mujer fue estrangulada en su casa de la Villa Golf Club en una madrugada lluviosa de un fin de semana en el que su marido, Marcelo Macarrón (62), estaba jugando al golf con amigos en Punta del Este.



Tras las acusaciones fallidas de Rafael Magnasco (sindicado por rumores como amante), de Gastón Zárate (pintor de obra que trabajó en la casa), de Facundo Macarrón (el hijo de la víctima) y del viudo Marcelo Macarrón, la Justicia analiza las posibilidades de continuar la investigación en busca de la verdad, pese a los plazos de prescripción de la acción penal.



El 5 de julio del 2022, el tribunal integrado por Daniel Vaudagna, por Natacha García, por Gustavo Echenique y por jurados populares declaró inocente a Marcelo Macarrón. El fiscal de cámara Julio Rivero no mantuvo la acusación de crimen por encargo porque los peritos confirmaron que hubo relaciones consentidas.



En la sentencia se reconoció a Nora Dalmasso como víctima de violencia de género y se decidió poner a disposición del Ministerio Público Fiscal la causa y las actuaciones anexas “a los fines de la prosecución de la investigación penal preparatoria”.



El expediente, de más de siete mil fojas, llegó en octubre a la Fiscalía del Primer Turno, a cargo de Pablo Jávega. En ese ámbito, por decisión de la Fiscalía General, por estos días se está armando una unidad especial, con un par de funcionarios destinados exclusivamente al análisis y a la sistematización de la causa.



La nueva oficina está en el segundo piso de Tribunales y en ella trabajarán Julián Testa (quien fue prosecretario del fiscal Luis Pizarro) y Agustina Fernández. El director del proceso es Jávega, quien adelantó que la nueva dotación “estará operativa en unos días” para comenzar a “revisar si hay vectores de investigación vigentes y con acción penal disponible”.



A todo esto, Facundo Macarrón confirmó a La Voz del Interior que este viernes presentó un escrito para constituirse como querellante particular en el nuevo proceso.



Como está en el exterior, hizo la presentación a través de su padre, Marcelo Macarrón, quien es su apoderado. El viudo estuvo en Tribunales con la abogada de Facundo, Mariángeles Mussolini (en el juicio en su contra, fue su codefensora junto con Marcelo Brito).



“Lo único que queremos es que encuentren al culpable, nada más. La pasé muy mal en el juicio, yo no tomaba ni una pastilla y ahora tengo problemas de salud. Pero tuve que hacerle frente porque soy inocente. Y lo hice, ya pasó. Estoy agradecido a la gente que siempre me apoyó”, dijo Macarrón.



Por teléfono, Facundo declaró: “Esperamos que por fin la Justicia pueda emprender una investigación del modo en que lo debió haber hecho hace 16 años, aunque sabemos que la prueba no va a ser la misma y el esfuerzo que se va a necesitar para resolver la causa va a ser mucho mayor”.



“Lo que se está buscando es la verdad, más allá de que el día de mañana se pueda transformar en una causa común si se halla algún elemento que interrumpa la prescripción. Hay mucha tela para cortar en el expediente, hay mucho más que lo que se pudo ver en el juicio”, acotó Mussolini.



La Voz.