La autopsia reveló que Eliana Pacheco murió por asfixia mecánica

La autopsia practicada al cuerpo de Eliana Pacheco, la joven desaparecida durante cinco días y hallada muerta este viernes en una zona de quintas de La Plata, determinó que fue asfixiada hasta morir. La causa de muerte, según resultados preliminares, es la de asfixia mecánica.



El estudio fue ordenado por la fiscal Virginia Bravo, que hoy se presentó en la escena del hallazgo tras días de rastrillajes.



El cuerpo de Eliana Isabel Pacheco fue encontrado este viernes en un zanjón en una zona de quintas en las afueras de La Plata,, cerca de donde el día anterior se había encontrado su documento. La mujer de 24 años y madre de una nena desapareció el domingo pasado cuando abordó un remise para ir a una feria en la localidad platense de Olmos. Ahora, el examen al cuerpo de la mujer arrojó como resultado que sufrió “insuficiencia respiratoria aguda” producto de una “sofocación”.



Por el estado en el que fue encontrado el cadáver, se presume que la muerte de Eliana ocurrió el mismo día en que desapareció. La fiscal penal Virginia Bravo caratuló el hecho como “homicidio agravado” y aún no hay detenidos.



Una versión de sectores de la Policía Bonaerense apuntan al novio de Eliana, Maximiliano Videla, preso en el penal de Olmos por homicidio con una condena a 8 años, su cuarta entrada en el sistema bonaerense.



Las primeras informaciones surgen del lugar del hallazgo, donde trabajó durante el día la fiscal Bravo, titular de la UFI N° 7 de La Plata. Allí, un grupo de forenses se encuentra en la escena y, de acuerdo a la información que publicó la agencia de noticias Télam, estimaron que la data de muerte es de cinco días antes del hallazgo, y no pudieron determinar a simple vista la causa del fallecimiento. El cuerpo, con un avanzado estado de putrefacción, no presentaba lesiones mortales a simple vista.



El cadáver de Pacheco fue encontrado en medio de fuertes rastrillajes ordenados por la fiscal Bravo. El cuerpo estaba vestido con un pantalón de jean azul, una remera negra y unas zapatillas fucsias, recostado sobre su costado izquierdo.



Pasadas las 11, mientras el sitio estaba resguardado con un fuerte cordón conformado por fuerzas de seguridad, arribó un vehículo de la morgue, custodiado por seis patrulleros, para trasladar el cuerpo. En el lugar descendieron efectivos de la Policía Científica, que realizaban los relevamientos de la escena del hallazgo.



Ahora, la fiscal Bravo se encuentra recabando todo tipo de información para intentar reconstruir los hechos y saber cómo llegó el cuerpo de la joven a ese lugar. Los padres y primos de Eliana se acercaron al sitio con el fin de poder reconocerla, y fueron inmediatamente contenidos por una psicóloga de Asistencia a la Víctima, debido al estado emocional en el que se encontraban.



Eliana tenía varios tatuajes distintivos, como una rosa en el brazo izquierdo, que permitieron identificar al cuerpo.



