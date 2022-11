Una perra detectó traslado de miles de dólares: el dinero estaba sin declarar

Una perra de la unidad K9 de la Aduana fue la clave de un hallazgo singular en la Terminal Fluviomarítima de Buquebus, en el puerto de Buenos Aires: detectó 121.600 dólares que una pareja marplatense intentó ingresar sin declarar al país, proveniente desde Uruguay.El matrimonio y sus dos hijos adolescentes estaban dentro de la Chevrolet Tracker; en el baúl, valijas y otros enseres, lo propio de una familia en viaje. En la terminal portuaria, agentes aduaneros realizaban los controles de rutina a personas y vehículos que acababan de llegar en el Atlantic III, procedente de Colonia.Ante la pregunta, también típica, sobre si llevaba algo para declarar, el conductor dijo que no, que nada… Pero entre los autos y camionetas, un agente llevaba de la correa a China, una perra de la unidad K9 de la Aduana entrenada en la búsqueda de drogas o dinero. Y la ovejera alemana reaccionó cuando se acercó al baúl de la Tracker.Según informaron fuentes de la Aduana, ante la sospecha disparada por la reacción de China, que se empecinó en hurgar con su hocico en un bolso azul, los agentes volvieron a preguntarle al conductor si tenía algo para declarar al fisco. “El pasajero respondió que llevaba tan solo 80 mil dólares en el bolso en cuestión. Sin embargo, una revisión más exhaustiva del vehículo encontró 41.600 dólares más, hallados en un bolso, una cartera y los bolsillos de una campera. Así, el total identificado fue de 121.600 dólares, por lo cual se labró acta por infracción al Régimen de equipaje y a la Resolución General AFIP 2705/2009″, explicaron voceros de la repartición.Las fuentes agregaron que la mujer que iba en la camioneta, durante la inspección, “quiso fugarse, manifestando que ella no tenía nada que ver con el tema” y que “incluso no quiso firmar el acta ni someterse a la toma de huellas dactilares”.El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°1, que intervino ante el hecho, ordenó el secuestro de los billetes. En tanto, la Aduana, que encabeza el director general Guillermo Michel, emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) y pondrá información a disposición de la Dirección General Impositiva para que, en el marco del Convenio de Cooperación e Intercambio de Información celebrado con la República Oriental del Uruguay, se soliciten datos fiscales del ciudadano argentino a ese país para saber si tiene inversiones o depósitos allí no declarados ante la AFIP.La Nación.