Un joven va a juicio por poner a su bebé en adopción en Facebook

Un joven de 28 años irá a juicio por publicar en Facebook que daba en adopción a su bebé de dos meses a cambio de plata. El hombre fue detenido en mayo luego de una investigación de la Fiscalía Federal por un anuncio en el grupo “venta de todo para niños y bebés Rosario”.



El hombre está acusado de supresión del estado civil de una persona menor de edad en grado de tentativa luego de publicar en el grupo de venta de artículos para chicos "doy bebé en adopción".



Luego de que se conociera ese mensaje la Fiscalía comenzó una investigación que finalizó con el joven, identificado como B.M.F., detenido.



La denuncia fue realizada por una organización dedicada a la defensa de los derechos de la niñez. Allí manifestaron que en un grupo de Facebook se estaba ofreciendo la adopción de una bebé recién nacida a cambio de plata.



Tras la investigación exhaustiva la División de Delitos Tecnológicos de la fuerza federal pudo rastrear al sujeto y en su perfil se "presentaba como manosanta o brujo con imágenes que no le correspondían a él".



Aunque al principio hubo dos hipótesis, la primera la de la adopción y la otra de la estafa, concluyeron que todo se trataba de un negocio ilegal ya que toda persona que consultaba al respecto se le pedía un adelanto de 60 mil pesos para entregarla lo que hacía que los posibles compradores realicen una transferencia bancaria sin garantía alguna.



"No podían decir: me sacaron dinero porque quise sacar una criatura", explicó el director de la Agencia Regional Federal Litoral de la PFA dando a entender que se trata de un caso complicado ya que nadie puede denunciar haber sido estafado.



En los allanamientos llevados a cabo en la zona oeste de Rosario el joven de 28 años quiso escapar, pero inmediatamente fue detenido por la PFA. Ahora el hombre será juzgado por el delito de supresión del estado civil de una persona menor de edad en grado de tentativa.



Se corroboró que el joven tenía antecedentes por estafas y la mamá de la bebé, que es menor de edad, no fue detenida ya que indicaron que no sabía lo que pasaba con su bebé.