Condenaron con penas de entre 6 y 9 años a acusados por asalto en sala de juegos

Sobre el asalto a la sala de juegos

Video: Video del asalto a la sala de juegos: el momento en que ingresan los delincuentes

Video: Video completo del asalto a la sala de juegos

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Paola Firpo, quien ofició de jueza técnica durante el juicio por jurados que se realizó por el robo a la sala de juegos de esta capital, resolvió este miércoles imponer las siguientes penas de prisión de cumplimiento efectivo: a Eric Santini Molina, de 6 años y 8 meses, con más las accesorias legales; a Alfonso Mildemberger, de 6 años y 8 meses, con más las accesorias legales; a Héctor Emanuel Cejas, de 7 años y 9 meses, con más las accesorias legales: y a Gustavo Adrián Cabrera, de 9 años con más las accesorias legales, recovando una anterior condena condicional de un año de prisión, la que se unificó con la dispuesta por la magistrada.Los condenados seguirán en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.No más de 10 minutos les alcanzaron y sobraron a dos delincuentes para hacerse de 2 millones de pesos en el audaz robo perpetrado en la mañana del 19 de octubre de 2021 en la sala de juegos del barrio San Agustín: desde las 10.43 a las 10.53.Si bien golpearon a dos personas, no los dejaron heridos.Lo que sí quedó claro desde el primer día de la pesquisa, era que actuaron con información sensible y una gran ayuda de quien en principio apareció como víctima y luego pasó a ser sospechoso.A los minutos, abrió la puerta otro empleado, que intentó impedir el ingreso de los delincuentes. Inmediatamente lo redujeron y amenazaron con un arma.Los cuatro se dirigieron a la sala donde se estaba haciendo el conteo de billetes. En el lugar estaba otro trabajador del casino que, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, trató de cerrar la puerta para que no ingresen los ladrones. Esto fue en vano, ya que entró uno de los delincuentes y lo hizo tirar al piso.Mientras esto ocurría, dos empleados permanecían tirados en el piso y luego se suma a ellos el tercero. Los delincuentes cargaron las bolsas con dinero y huyeron.