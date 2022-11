Condenas por abusos a hermanos: “Es un primer pasito final”, valoró la querella

Policiales Condenaron con penas de 9 a 25 años a los juzgados por los abusos a hermanitos

, pudo saber. La madre de las víctimas fue condenada a 25 años; mientras que el funcionario policial retirado recibió una pena de 22 años de cárcel, al igual que la tía de los hermanitos. Los otros juzgados también recibieron penas de entre 9 y 20 años.En el desarrollo de la audiencia realizada esta mañana en la sala 1 de los tribunales de Paraná, la vocal Carolina Castagno aseguró queSe recordará que el expediente, se investigó cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Entre los acusados que fueron juzgados se encontró el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.Tras conocerse el adelanto de sentencia,se mostró “satisfecha” con las condenas a los ocho juzgados., remarcó la abogada y refirió que los condenados, por el momento, no serán encarcelados. “Habrá que esperar a que las condenas queden firmes, cuestión que demandará un tiempo y seguramente será materia en Casación”, estimó al respecto.todavía tienen que digerirlo y ver los fundamentos de la calificación legal y las condenas”, indicó al valorar que la condena “es un primer pasito final”.En los alegatos, la querellante pidió una pena de 50 años de cárcel para la mamá de los niños abusados y una condena de 40 años de prisión para el ex comisario Mario René Wolff Furlong. Pero finalmente éstos recibieron 25 y 22 años de cárcel, respectivamente. Al respecto, Hundt explicó que para el Tribunal “sopesan algunos agravantes y atenuantes”; y se mostró a la espera de los fundamentos de la sentencia. “Es un fallo que se dictó por unanimidad”, ponderó.por volver a revivir ciertas situaciones y el trámite del contradictorio fue largo por la cantidad de situaciones que se ventilaron.comentó la querellante. Asimismo, se refirió a las dilaciones en el inicio del juicio porque “lo que estaba pactado iniciarse en una fecha terminó por comenzar casi 30 días hábiles después, lo que también llevó a que los chicos tengan algún pesar, pero por lo menos se pudo comenzar y hoy estamos en esta instancia que hay que continuar”, valoró.Finalmente,y se suma a muchos otros casos que han podido ser condenados con anterioridad y todo va en pos de cambiar un poco el rol de antes de tener el ojo puesto en el victimario y hoy ponerlo en las victimas, sobre todo en la niñez y la adolescencia”. Fue en esa línea que la querellante bregó por “tomarlos como sujetos de derecho y escuchar qué es lo que nos quieren decir y qué nos quieren contar”.