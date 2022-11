Robaron y provocaron destrozos en un club: “Es un golpe al sacrificio”

A través de un hueco en una de las paredes, los vándalos accedieron al recinto, para sustraer pelotas, elementos de utilería, una garrafa, un anafe y mercadería.“Una vez más fuimos víctimas del vandalismo. Destrozos y robos no sólo en materiales de entrenamiento para nuestros deportistas sino que también todos los alimentos que teníamos destinado para finalizar el mes”, indicaron desde la entidad deportiva. Y acotaron: “Nos da mucha impotencia que estas cosas sigan pasando, hemos tomado todas las medidas de seguridad posible y aun así se las arreglan para hacer este tipo de daño a un club que socialmente tiene que trabajar día a día para poder brindarle la merienda a muchos chicos. Esperemos que esto no se vuelva a repetir”.“Robaron todo lo que pudieron. Todo se hace con muchísimo sacrificio en los clubes de barrio. Todo cuesta más y esto es un golpe al sacrificio y buena voluntad de aquellos que aportan y cree en el club”, afirmaron los dirigentes a Reporte 2820.Aunque no hay certezas sobre cuándo ocurrió el robo, por huellas y marcas de barro, se estima que pudo haber ocurrido el pasado domingo en horas de la madrugada.“Vamos a seguir trabajando para que a nuestros peques no les falte nada, que no les quepa ni la menor duda”, indicaron finalmente desde el club Juvenil del Norte a través de las redes sociales.