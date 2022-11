Video: ladrones con antecedentes robaron una escalera y quedaron filmados

Dos sujetos en bicicleta robaron una escalera del portaequipaje de un auto estacionado; ocurrió sobre calle 25 de Mayo, minutos antes de las 15 del viernes en Concepción del Uruguay. El hecho de inseguridad ocurrió a plena luz del día y los delincuentes fueron claramente identificados por cámaras de seguridad.En las imágenes a las que accedióse observa cómo dos sujetos pasan en bicicleta junto al auto estacionado, se aseguran de no ser descubiertos en el momento y tras unas maniobras pudieron desatar la escalera que estaba sobre el portaequipaje del vehículo. El robo transcurrió en cuestión de unos pocos minutos.Una vez que el damnificado tomó conocimiento de lo ocurrido, llamó a la Policía y los uniformados siguieron los rastros aportados por las cámaras de seguridad; hasta poder determinar que al menos uno de ellos vivía cerca del lugar del hecho.De esta forma, la Policía llegó hasta un domicilio, donde minutos antes había sido visto a uno de los ladrones sentado en la vereda. En esta instancia, los uniformados no tuvieron mayores problemas para desarrollar su trabajo, ya que luego de un diálogo y con el aparente permiso del padre del joven, pudieron hacer un relevamiento visual del patio de la vivienda.Este ingreso de agentes quedó registrado en imágenes aéreas, pero lamentablemente no se recuperó el bien sustraído y el joven sindicado como sospechoso ya no estaba en el inmueble.Aparentemente, el segundo partícipe viviría lejos del lugar del hecho. Según trascendió, los jóvenes que se llevaron la escalera serían conocidos del ámbito delictivo y al menos uno habría estado preso hasta hace muy poco tiempo.La situación es compleja, ya que más allá de las imágenes de las cámaras de seguridad, para la justicia este hecho es uno de los tantos hurtos que suelen ocurrir en la ciudad a diario; con el agravante de que las víctimas de robos son trabajadores que pierden herramientas y así posibilidades de progresar, publicó