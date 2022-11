Videos: vándalos apedrearon autos y casas en la zona sur de Paraná

Policiales Preocupación por seguidilla de robos en barrio Kilómetro 5 ½ de Paraná

Vándalos apedrearon autos y casas en el Barrio Kilómetro 5 ½ en la zona sur de Paraná; los hechos, que se registraron en la madrugada de este lunes feriado, quedaron registrados en las cámaras de seguridad de los domicilios.accedió a los videos que muestran cómo un grupo de jóvenes lanzan piedras y cascotes contra las propiedades y luego escapan corriendo.“Atentaron contra mi domicilio, contra el del vecino y contra los autos que pasaban”, contó auno de los afectados, Daniel Chapino, quien confirmó que él logró ver cuando los desconocidos “arrojaban las piedras y salían corriendo”.“Los delincuentes fueron identificados y se guardaron en sus domicilios. A las 5 de la madrugada, a través de una cámara, se vio cuando se retiraron del barrio, o sea que no son de acá”, reveló y alertó que los vándalos “corren riesgo de vida si nosotros salimos a defender lo nuestro”.“Tengo toda la información para el fiscal de turno y que nos explique por qué la Justicia entrerriana tiene estos artículos que dejan libre al delincuente”, remarcó Chapino e insistió: “Solo queremos vivir en paz”.El referente del Kilómetro 5 ½ reveló aque es el segundo atentado a su casa. “Cuando crucen el tapial, pueden suceder otras cosas feas, me veré detrás de las rejas y ahí nadie me defenderá”, estimó. “Kilómetro 5 ½ dejó de ser un barrio tranquilo porque ahora debemos estar pendientes de enrejar las casas e instalar cámaras de seguridad”, lamentó.“Necesitamos una comisaría”, subrayó Chapino y fundamentó que a tres kilómetros del barrio se ubica la comisaria 13 y a cuatro kilómetros la de Oro Verde.