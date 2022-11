Mataron al chofer de exdiputado y no descartan una interna gremial como móvil

Los investigadores delque fue asesinado a balazos tras ser atacado cuando llegaba a una vivienda del partido bonaerense de Colón, analizan las cámaras de seguridad para establecer el recorrido del vehículo en el que huyeron su atacante y un cómplice, informaron fuentes judiciales.La fiscal Magdalena Brandt, cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada en Colón, Departamento Judicial Pergamino, se encuentra abocada a la investigación delEl hombre fue asesinado el pasado viernes por la tarde cuando llegó de Buenos Aires junto a los hijos de Ansaloni, a los que había retirado del colegio, a bordo de un Volkswagen Vento y fue atacado sin mediar palabra.Según expresaron las fuentes judiciales a, la fiscal Brandt se encuentra analizando las cámaras de seguridad de la zona para determinar“Hay una testigo que le escuchó decir al cómplice ´vamos, vamos, vamos´ después del ataque, por lo que ya sabemos por qué calle escaparon”, aseguró aun investigador.Si bien en un primer momento los pesquisas creyeron que los sospechosos huyeron en un Fiat Punto, con el avance de la investigación se determinó que el vehículo utilizado fue un Fiat Palio nuevo, con una patente adulterada.“Llevaba la patente de un auto robado en Esteban Echeverría, una localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires”, agregó el pesquisa.En tanto, la autopsia al cuerpo de, por lo que falta determinar cuántos fueron con orificio de entrada y salida.precisó una fuente con acceso al expediente, quien agregó que en el lugar seEn tanto, la fiscal Brandt ya le tomó declaración testimonial a una vecina de la zona, al exlegislador Ansaloni y a sus hijos.Además, la representante del Ministerio Público Fiscal envió a peritar el teléfono de la víctima para establecer cuáles fueron las últimas personas con las que se contactó y si eliminó información importante para la causa.Respecto a la, si bien aún no existen elementos que lo vinculen directamente,“Se están investigando hechos previos como discusiones en asambleas del gremio. Hasta el momento no descartamos ninguna hipótesis, hay varias líneas de investigación”, añadieron las fuentes.El asesinato ocurrió el viernes cuando el hombre llegó junto a los hijos de Ansaloni, a bordo de un Volkswagen Vento, fue sorprendido y atacado.Los chicos ya habían descendido del rodado y Cordara había abierto el baúl del auto para bajar las mochilas cuando imprevistamente fue atacado por un hombre vestido con una remera azul, jean y una gorra, de acuerdo a las imágenes que tomó una cámara de seguridad.La víctima recibió varios disparos que le causaron la muerte casi en el acto, mientras que el agresor escapó rápidamente a bordo de otro vehículo.Personal de la comisaría local fue alertado y constató que Cordara había fallecido y comenzó a realizar los peritajes correspondientes.Cordara era chofer del presidente del Partido Fe, Ansaloni, quien fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2021.