Pérdidas millonarias: explotó un silo con 2.500 toneladas de trigo en Entre Ríos

, en el departamento Paraná, y dañó a otros depósitos del mismo establecimiento. El cereal desparramado en derredor, equivalente a la carga de 80 camiones, podría ser recuperado en buena medida, pero. Por fortuna, las personas presentes en el lugar en el momento del estallido no resultaron lesionadas.La explosión ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de este sábadoen la zona rural ubicada a unos 40 kilómetros de la capital provincial. La compañía con sede comercial en la ciudad de Paraná se dedica a la agricultura y ganadería y exporta su producción a numerosos países del planeta. La planta donde sucedió el hecho tenía en total nueve silos y es una de las dos que posee la empresa., dio detalles del accidente y de las posibilidades que se le abren a la empresa.. Por suerte, e", aclaró aEn el momento del estallido estaban presentes en el lugar el guardia policial de la planta y tres operarios de la planta, que trabaja 24 horas y tiene en total 45 empleados.Según advirtió Bollo, el silo que sufrió la explosión no es el único afectado. "Está con peligro de explotar uno igual y hay otro al lado se dañó mucho, pero está completo sólo hasta la mitad", explicó.Los silos están hechos de chapas. Respecto de las causas del accidente, el propietario afirmó que. "El lugar tiene luz trifásica, esto es electrificación rural de mucha potencia, y pudo haber ocurrido un cortocircuito que ocasionó la explosión. El trigo es un cereal que tiene mucho polvillo, muy pesado. Esto puede haber influido", dijo.Consultado sobreque se registran estos días y si pueden haber generado un sobrecalentamiento del sistema eléctrico, Bollo no lo descartó, pero aclaró que en la empresa esperan la llegada este domingo a los peritos de la compañía de seguros de la empresa, que investigarán en detalle el accidente.Por lo pronto, según estima el empresario, el seguro reconocería los costos del daño provocado en la estructura de la planta, y en cuanto al cereal derramado, la compañía recibió permiso para recuperarlo y cargarlo en camiones que lo llevarán de todas formas para su exportación en puerto.. Pero nos permitieron que juntemos el trigo del suelo. Estamos trabajando para recuperarlo con máquinas viales y la colaboración de muchos vecinos", valoró Bollo.El trigo cosechado y guardado en el silo provenía de la estancia El Cencerro, donde cultiva Bollo y CÍA, y "de todo el norte de Entre Ríos". Consultado sobre el destino del cereal, el empresario aseguró que la firma exporta a "todo el mundo".La infraestructura destruida o dañada no correría la misma suerte que el cereal, que en gran parte sería recuperado. "Las pérdidas serían de un millón de dólares. Hay elevadores y galpones rotos", además del silo completamente destrozado y el otro en peligro, precisó Bollo.