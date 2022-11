Abusos a hermanitos en Oro Verde: la querella espera “condenas ejemplificadoras”

Policiales Querella pidió entre 25 y 50 años para los acusados de abusos en Oro Verde

Prevención del abuso infantil

En el marco del, la abogada querellante en el juicio que investiga los, Marina Hundt, confirmó que se trata deEn el expediente, se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Entre los acusados que están siendo juzgados, se encuentra el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.Se recodará que, durante los alegatos, la querella pidió una pena de 40 años de prisión para el ex comisario Mario René Wolff Furlong y desentenció Hundt al explicar que “la escala penal llevaba a esta cantidad de años de pena por los hechos y los agravantes dada la magnitud”.sentenció la abogada y comparó los hechos acontecidos en Oro Verde con el juicio que se desarrolla en La Pampa por el crimen de Lucio Dupuy (5) . “Fueron tantos delitos cometidos, durante tanto tiempo, que llevan a que sean casos de gran envergadura”, indicó Hundt.Consultada a la profesional del Derecho cómo transita esta etapa junto a los niños a los que representa, ésta refirió que su rol es el de “acompañar, sostener y escuchar desde el lado humano y más allá de lo jurídico, durante estos nueve años de tramitación de juicio”. “Este juicio inició con una denuncia en 2013, es decir que llevamos nueve años de tramitación”, destacó al confirmar que es la primera vez que transita un caso judicial de estas características.En el marco de la prevención del abuso infantil, la abogada, en diálogo coninstó a “cualquiera desde el rol de padre, cuidador, docente o familiar, a siempre estar atentos a cualquier situación que los niños y adolescentes comenten, porque viven situaciones constantemente en un montón de lugares y son difíciles de detectar”.“Hay muchas situaciones de contenido sexual a las que hay que prestarles atención en los ámbitos cotidianos; hay que mirarlos con mucho ojo y tener una escucha activa a estas situaciones para denunciarlas y ayudar a tiempo”, recomendó. Y agregó: “La versión de que los chicos mienten o fantasean hoy está totalmente desterrada; cambió el paradigma, no solo desde el punto de vista penal, sino también desde el derecho a la niñez y la familia, donde ya se toma en cuenta al niño y adolescente como sujeto de derecho y se presta atención a lo que dice o lo que siente”. “Hoy se pone el acento en la víctima, y no tanto en el victimario”, ponderó.Fue en esa línea que Hundt bregó para que, “en las escuelas, desde los niveles iniciales de Educación, haya espacios de aprendizaje Educación Sexual Integral para que los niños puedan aprender a cuidarse, a saber cuándo algo que otra persona les hace no les gusta o no les parece que está bien, o es contenido inapropiado, o vulnera su privacidad”. “Hay que formar niños que puedan darse cuenta de esta situación y no queden como niños víctimas, sino que puedan contar lo que les está pasando y poner el foco en lo que no deben permitir”, remarcó.