Violento asalto a empleado de distribuidora: “Le pusieron el arma en la cabeza”

Video: Robaron la recaudación en tremendo asalto a trabajador de distribuidora en Paraná

“Lo iban siguiendo”

Piden mayor seguridad

; el hecho de inseguridad ocurrió este miércoles en calle Coronel Martínez, entre Gutiérrez y Virgen de Luján, cuando el trabajador estacionó el camión y se bajó al comercio para entregar el pedido., aseguró ala dueña de la despensa, Estela Almeida, al dar cuenta de su, que quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda.remarcó la comerciante.. En las imágenes se puede ver que uno de los delincuentes ingresa armado a la despensa, mientras que el otro, intenta ingresar al camión para robar otras pertenencias.Estela confirmó que el empleado no resultó herido en el forcejeo y los empujones con el asaltante, pero sí recalcó que, rememoró la comerciante al remarcar que, en Padre Kolbe, no salen de su asombro por el brutal hecho de inseguridad. “En el barrio, si bien los robos nos acontecen día a día,, lamentó la mujer.“Íbamos a entrar al negocio cuando escuchamos los; uno de los delincuentes intentó ingresar dentro de su camión para sacarle más cosas, sus pertenencias, no sabemos cuáles eran sus intenciones, pero buenas no eran”, rememoró la dueña de la despensa donde ocurrió el violento episodio.María Soledad, una vecina de barrio Padre Kolbe, dio cuenta alde las sospechas con respecto a que al trabajador lo iban siguiendo, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad a las que accedieron.contó la mujer.“Él hacía su recorrido habitual y había guardado el dinero en su bolsillo”, acotó la comerciante al estimar que el monto sustraído al empleado de la distribuidora rondaría “los diez mil pesos”.De acuerdo a lo que comentaron las vecinas, los responsables de los robos en Padre Kolbe son “muchachones de 19 a 25 años”, pero según coincidieron, los asaltantes del empleado de la distribuidora eran “personas más grandes, por las actitudes”.quedan filmados en las cámaras, la Policía viene, pero no alcanza.Lo que nos está pasando es porque no alcanza la seguridad que nos están prestando”, fundamentó la vecina. “Hace dos semanas pusieron un policía de noche, de 00 a 6, y roban a las 14 porque este hecho ocurrió al mediodía”, remarcó María Soledad al revelar que, al momento del asalto, su ingresaba a casa:, hablamos con su secretario, pero no hemos tenido respuestas. Queremos más seguridad, más policías y patrulleros dando vueltas, porque sabemos querecalcó la vecina de barrio Padre Kolbe. “Ya tenemos alarmas barriales, rejas, perros, cámaras de seguridad. Y ya no sabemos qué más hacer. Es una decisión política”, completó la comerciante., lamentó al insistir en su “asombro, indignación e impotencia de no saber qué hacer”. “Gracias a Dios lo podemos contar, pero, cerró la dueña de la despensa.