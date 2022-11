Delincuentes asaltaron una comisaría: robaron un patrullero y armas

Una comisaría de la localidad de Arroyo Leyes, en la provincia de Santa Fe fue asaltada por al menos ocho delincuentes que ingresaron esta madrugada y se robaron un patrullero y armas.Se trata de la Subcomisaría 20º, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Fe, y los delincuentes tras escaparse con el botín, le robaron un Peugeot 206 a un vecino del lugar.Según informaron fuentes policiales a la presa local, tras los robos, los ladrones se escaparon y fueron perseguidos por la Policía.Mediante un operativo cerrojo, los efectivos lograron rodearlos, y en Villa California, San José del Rincón, los delincuentes dejaron el patrullero, y en la zona de bañados de La Guardia (ciudad de Santa Fe), dejaron el Peugeot 206 robado al vecino, pero no lograron detener a los delincuentes.El presidente comunal de Arroyo Leyes, Eduardo Lorinz, contó a la prensa: "Estamos realmente sorprendidos por lo que ocurrió anoche. Ocho personas en un vehículo llegaron a la comisaría. Redujeron al personal, le sacaron las armas. Había dos presos de hace tres meses, a los que no liberaron, simplemente se llevaron un patrullero y armas. Luego robaron un vehículo en una casa vecina".Lorinz, también comentó que, si bien los ladrones fueron interceptados y se produjo un enfrentamiento con la Policía, no fueron detenidos."Esto es algo insólito, único. Nunca ocurrió en las comisarías de la región", expresó Lorinz, y agregó: "Nosotros sacamos la conclusión es que esto buscó causar un efecto importante en nuestra población. Es algo que no tiene mucho sentido".