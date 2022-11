Niña ingresaba a la escuela y fue chocada por moto en Paraná: reclamo de padres

para ingresar a la Escuela Héroes de Malvinas, ubicada en calle Artigas de la capital entrerriana,Testigos del hecho, contaron a este medio que, y si bien, estaba consciente, se iban a realizar los diferentes estudios para confirmar el estado de salud.“La nena fue llevada por unay también llevaron al conductor de la moto que la chocó”, señaló un testigo a este medio.Los padres solicitan hace años que se brinde una repuesta integral para el tránsito en la zona, ya que, según indicaron, no hay senda peatonal pintada frente al establecimiento educativo, las paradas de colectivos no están señalizadas, faltan las barandas protectoras en la vereda, no hay semáforos en la zona hay dos escuelas y afirman que se transita a alta velocidad. “Necesitamos un poquito más de seguridad en la zona”, resumieron.Gustavo, un testigo del accidente y padres de chicos que concurren a la escuela, contó a Elonce que “, en la que pedíamos inspectores en la zona o que se instalen reductores de velocidad y”, dijo el preocupado padre.Asimismo, apuntó a los funcionarios municipales a cargo del área y sostuvo: “tengo el número de teléfono del Director de Tránsito (Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano),”, remarcó Gustavo y agregó que “argumentan que ellos no cobran adicionales, porque la escuela no paga eso, y no vienen los inspectores”.El hombre recordó que “ya también se había entregado una nota de la Escuela Héroes de Malvinas con firma de los padres para pedir una solución y tampoco tuvimos respuesta”, resaltó.Al respecto sostuvo que los reclamos “vienen desde antes de la pandemia, porque en 2018, venían los inspectores a la hora de entrada y a la hora de la salida de los chicos, y a la tarde, lo hacíamos los padres”, remarcó., pero la Escuela tiene doble turno y comedor, vienen alrededor de 800 chicos”, sostuvo Gustavo y agregó que “acá nadie respeta a la escuela yy tampoco reductores de velocidad”, detalló.“Con las dos escuelas en una cuadra,y agregó que “ellos ven a la gente tirada en el suelo, ensangrentada, son cosas feas. Hasta ahora, no ha habido un accidente grave, pero todos los días hay accidentes”, reiteró.Por su parte, una madre que llevaba a su hijo al jardín de infantes, sostuvo que “es difícil cruzar la calle porque es peligrosa. Vienen autos de los dos lados y siempre hay accidentes”, dijo y agregó que “no hay inspectores y tampoco vienen policías”, sostuvo.