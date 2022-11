“Nunca vi algo así”, confesó el médico que hizo autopsia a cuerpo de Lucio Dupuy

Una treintena de fotos, el detalle de la autopsia y el testimonio del médico forense Juan Carlos Toulouse convirtieron la cuarta audiencia del juicio por el crimen de Lucio Dupuy (5) en la más descarnada. El profesional criticó a la Fiscalía por no ordenar algunos peritajes.Toulouse realizó la autopsia al cuerpo del nene en la madrugada del sábado 27 de noviembre de 2021, pocas horas después del asesinato. “Nunca vi algo así en mis años de forense”, confesó ante la prensa.En esta nueva audiencia, las acusadas por la muerte y abuso sexual de Lucio, su madre Magdalena “Magui” Espósito (25) y su pareja, Abigail Paez (28), no estuvieron en la sala. Se retiraron a un espacio contiguo en el que tenían el audio de la sala del juicio.El testimonio de Toulouse se extendió por tres horas. Durante dos horas y media respondió a preguntas de la fiscalía a cargo de Verónica Ferrero, que tuvo el acompañamiento de Marcos Sacco y Mónica Rivero.En el informe de la autopsia, Toulouse consignó que Lucio. “En 27 años de profesión y en 32 casos de niños golpeados nunca vi algo así”, dijo esa vez el profesional.Pero además detalló que. “Tiene una marca de la suela de una zapatilla en la espalda y un hematoma en la cadera que le sube hacia el cuerpo”, detalló.Toulouse inició su tarea en el Hospital Evita, donde murió Lucio, a quien el médico y las tres enfermeras de la guardia no lograron reanimar. En ese lugar el patólogo catalogó la ropa del niño y realizó las primeras fotos del cuerpo. Después completó la autopsia en el área de Patología judicial del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, el de mayor complejidad de la capital pampeana.En un segundo informe, realizado con restos histopatológicos del cuerpo (órganos, fluidos y vísceras) el patólogo reveló que Lucio fue víctima de abuso sexual. El propio abuelo paterno de la víctima, Ramón Dupuy, dijo que el nene tenía mordeduras en el glande. “Lo castraron”, dijo.Las defensas de la madre y de su pareja le preguntaron si se podía establecer quién le provocó los golpes a Lucio. En este punto, el forense Juan Carlos Toulouse descargó su crítica a la Procuración, a cargo del fiscal general de Santa Rosa, Maximiliano Paulucci. “En mi informe propuse qué se debía hacer para conocer eso, pero no me respondieron ni se hizo nada. La Procuración estaba más preocupada en otras cosas”, descargó el médico, quien tiene un sumario iniciado en su contra por la Procuración por supuestas filtraciones de la causa.Durante el testimonio de Toulouse se exhibieron una treintena de fotos sobre el cuerpo de Lucio., dijo uno de los participantes de la jornada de este miércoles del juicio, según publica el diarioEl padre de Lucio, Christian Dupuy (quien trabaja en un frigorífico y vive en General Pico), no estuvo presente en la audiencia del juicio que se lleva adelante en Santa Rosa. Los abuelos paternos, Ramón Dupuy y Silvia Gómez, aun no pueden presenciar las audiencias porque son testigos: podrán asistir una vez cumplida la declaración testimonial.Lucio Dupuy fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021. Por su crimen están acusadas su madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez: el cargo de homicidio está agravado por ensañamiento y alevosía, y en el caso de Valenti, por ser la madre de la víctima. Pero además están acusadas de abuso sexual en perjuicio del nene, agravado por la forma en que fue cometido y su duración.Los dos delitos, homicidio y abuso sexual están agravados porque fueron cometido por dos personas. Cualquier agravante, si las acusadas son declaradas culpables, implicaría una pena de prisión perpetua.