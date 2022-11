Pretendieron ingresar droga a la UP Nº1, oculta entre papas

En la tarde de este miércoles se registró una tensa situación en la Unidad Penal I de Paraná. Un hombre llevó alimentos a un familiar, y en la requisa, se le encontró droga. El acusado escapó del lugar en un auto, y luego el auto fue interceptado tras una persecución por personal del 911, conoció Elonce.



Cesar Gutiérrez, jefe de Patrulla del 911, aseveró a Elonce que tomaron intervención a partir de un llamado desde la UP Nª1, en donde se les informaba que un automóvil Renault Simbol se había hecho presente allí. Un menor de edad quiso dejar mercadería a uno de los internos, como él no podía hacer entrega de esto, desciende del auto un mayor de edad, por una cuestión de protocolo le piden el DNI, y el penitenciario, al momento de hacer la requisa de los elementos, en los que también había papas, encuentra una sustancia prohibida. Esta persona, al percatarse de que descubren qué tenían esos elementos buscó darse a la fuga en el vehículo”.



Al contar los efectivos, con el DNI de esta persona, “primero se recorrió la zona que figuraba en el documento, no se lo localizó ahí; luego se hizo una recorrida por barrio La Palangana, calle Los Constituyentes, Padre Corona, donde fue localizado el rodado. En el interior del auto se halló a dos personas, un hombre y una mujer”, expresó.



Añadió que este vehículo habría sido usado en otros hechos policiales. “Hay filmaciones de un vehículo de similares características. Personal de comisaria cuarta recibió una denuncia, días pasados, sobre un ingreso a un domicilio, lugar en el que faltaron varios elementos. Este ilícito se registró muy cerca de dónde hoy se localizó el auto”, indicó.



“El individuo dueño del DNI que dejó el sujeto en la Unidad Penal, no fue localizado”, dijo

.

La droga fue incautada y analizada por personal de la Dirección de Toxicología. Elonce.com.