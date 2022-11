Mientras transitaba por un camino vecinal de tierra, conocido como "Camino del Medio", de forma repentina se cruzó un animal vacuno, no pudiendo evitar su colisión.



Afortunadamente, quien guiaba el rodado no sufrió lesiones y dio aviso al personal policial, que se constituyó en el lugar.



El conductor dijo que no pudo observar las características del animal, ya que inmediatamente huyó hacia el campo.



Se realizan tareas tendientes a establecer la propiedad del animal.



Fuente: Realidad Regional.