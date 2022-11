Prisión preventiva para acusado de ser el autor material del crimen de Blaquier

Un adolescente de 16 años seguirá detenido con prisión preventiva como presunto autor del crimen del empresario Andrés Blaquier, asesinado de un tiro el 29 de octubre pasado durante un asalto en el partido bonaerense de Pilar.



Así lo dispuso el juez de Garantías del Joven 1 de San Isidro, Fernando Manuel Ribeiro Cardadeiro, quien hizo lugar al requerimiento de la fiscal Paula Romero, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.



Según las fuentes, el magistrado dictó la prisión preventiva para el acusado por los delitos de "robo agravado por el uso de arma de fuego y por resultar lesiones graves en concurso real con homicidio criminis causa agravado por la utilización de arma de fuego" en perjuicio de Magdalena de Elordy y su esposo Blaquier (62), quienes iban juntos en la moto cuando fueron asaltados.



De acuerdo a la imputación de la fiscalía, la mujer del empresario sufrió la fractura de la rótula de la pierna izquierda al caer del rodado por la violencia ejercida durante el robo.



A su vez, tras una audiencia en la que las partes expusieron sus respectivos argumentos, el juez dispuso que el adolescente quede alojado en un instituto de menores que no sea de la zona platense de Abasto.



En tanto, una nueva audiencia se llevará a cabo el viernes próximo cuando el mismo juez resuelva la situación procesal del segundo detenido, un adolescente de 17 años acusado de ser quien conducía la moto en la que también iba el presunto tirador.



Este chico fue detenido el domingo en una casa de Grand Bourg y ayer se negó a declarar ante la fiscal Romeo, quien ya solicitó al magistrado que le dicte también la prisión preventiva, mientras continúa alojado en otro instituto de menores distinto al del otro imputado, quien había sido apresado el jueves pasado en Villa Hidalgo.



Si bien por el crimen del empresario fueron detenidos a las pocas horas Brisa Villarreal (18) y su novio Luciano "Lucianito" Jesús González (18), los investigadores profundizaron la pesquisa, ya que no descartaban otras hipótesis, entre las que se encontraba una banda de asaltantes en las que había menores de edad involucrados.



El fiscal original del caso, Gonzalo Agüero, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pilar, comenzó a dudar de la participación de "Lucianito" en el hecho cuando al indagarlo en tres oportunidades notó que no tenía en ninguna parte de su cuerpo las lesiones que debería presentar el verdadero autor del crimen.



Un testigo directo de la caída que sufrió el delincuente con la moto robada a Blaquier en el sitio donde luego quedó abandonada, había relatado a los investigadores que lo vio levantarse con una ceja, la nariz y el parietal izquierdo ensangrentados.



Por ello, el fiscal Agüero ordenó a la Policía buscar en los centros de salud cercanos el ingreso de algún paciente con ese tipo de lesiones.



Así fue como se detectó a través de las cámaras del Centro de Monitoreo del municipio de Escobar, que 40 minutos después del hecho, el nuevo detenido se había ido a atender al hospital Dupuy de Garín.



"En el hospital el chico dio una identidad y un número de DNI falso, y se escapó después de su primera atención en la guardia sin que le hubieran dado el alta", dijo a Télam una fuente judicial.



Para los investigadores se trata del autor material del crimen, ya que el delincuente que huyó con la moto de la víctima perdió el control de la misma a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana, donde abandonó el rodado y siguió la fuga con su cómplice.



De esta manera, los pesquisas sostienen que el adolescente fue a atenderse al hospital luego de sufrir el accidente.



También se investiga si esta banda cometió días antes de asesinar a Blaquier otros dos robos de motos en los partidos de Tigre y Malvinas Argentinas.



El crimen de Blaquier, director del Negocio Agropecuario de la firma Ledesma, se produjo el 29 de octubre por la tarde cuando el empresario circulaba por el kilómetro 50 de la Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires, junto a su esposa en una moto BMW 1200 de color negro, en sentido a provincia.



En esas circunstancias, el empresario fue abordado por dos delincuentes que iban a bordo de otra moto y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle.



De acuerdo con los pesquisas, en esas circunstancias, uno de los asaltantes efectuó varios disparos contra Blaquier y la víctima recibió un tiro en el pecho, que más tarde le causó la muerte.



Tras el ataque, uno de los delincuentes se apoderó de la moto del empresario y escapó junto a su cómplice, pero cayó de la moto y la dejó abandonada.