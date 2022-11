Robaron de la Catedral los restos de granadero que combatió junto a San Martín

El pasado jueves a media mañana se robaron de la Catedral Metropolitana de Santa Fe una urna que contenía los restos de un granadero santafesino que combatió junto a San Martín. El presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Santa Fe, Gerardo Gómez, reveló cómo se produjo el hecho y el valor histórico y cultural de lo sustraído."Si nos movilizamos pasa desapercibido y casi como si estuviéramos acostumbrados. Pero esto es un hecho gravísimo porque se trata del robo de una urna de tamaño muy importante que contenía los restos de uno de los oficiales granaderos que estuvo en la campaña libertadora junto con el General San Martín", contó el titular.

Los restos de este granadero se encontraban ahí porque se trata de un santafesino. Según Gómez el interés de la urna es por el broce o el metal que podrán fundir y que en caso de suceder eso no tiene reparación. Además, explicó que se trata de un material muy costoso."Se está acostumbrando a robar todo tipo de placas y cosas así. En la Plaza san Martín ya han quedado las marcas de donde había antes placas hechas incluso de hierro con la fundición de cañones que pertenecían a la época de la guerra por la independencia. O sea que más allá de lo económico tiene un valor histórico, cultural y en este caso sagrado que no se puede valorar", expresó.Desde la asociación tomaron conocimiento del hecho por medio de una señora que está vinculada a la organización. La mujer pasó por el lugar el jueves en horas del mediodía y advirtió que una persona que en un carro de supermercado se estaba llevando la urna, cuando "prácticamente el hecho estaba casi consumado". En ese momento ella decidió intervenir y el hombre salió corriendo. Desconocen cómo se pudo sacar la urna del lugar, publicóEn el marco del próximo aniversario Nº 450 de Santa Fe, Gerardo Gómez hizo un pedido: "Me parece que sería oportuno que la Plaza San Martín y particularmente el monumento al General esté mejor iluminado porque si pasás por ahí de noche realmente es una penumbra que invita a cualquier delito".