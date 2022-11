Apareció incendiado y desguazado el auto robado en la puerta de una escuela

Policiales Dejó el auto en doble fila para bajar a su hijo en escuela y se lo robaron

El Fiat Siena blanco que habían robado este lunes al mediodía en la zona de las Cuatro Plazas, en la ciudad de Rosario, apareció este martes incendiado en un relleno sanitario improvisado ubicado en Acceso Sur y Gutiérrez.El vehículo fue secuestrado en la puerta del Colegio San Antonio de Padua, de Provincias Unidas al 900, mientras la conductora iba en busca de sus hijos a ese establecimiento. La mujer dejó el auto estacionado en doble fila y en tan solo tres minutos ya no estaba.Según trascendió, el motivo del asalto es para apoderarse de autopartes y luego venderlas en el mercado ilegal de repuestos."Estábamos haciendo los trámites en el Distrito Oeste y nos avisaron que lo habían encontrado en el basural de Circunvalación y Gutiérrez, camino a una arenera. Al principio no pude darme cuenta si era realmente mi auto, pero luego pude encontrar la chapa patente y efectivamente era el auto", confirmó visiblemente triste el propietario en declaraciones a El Tres TV."Tengo mucha impotencia porque soy un laburante. Con este auto los chicos van a la escuela o al club. Teníamos seguro contra terceros, no todo riesgo. Perdimos el auto", lamentó.