Acuerdan condena de 23 años por un crimen en Concordia

La abogada María de los Angeles Petit recordó que desde el principio, el crimen de Silvio Diez, fue catalogado como homicidio simple por el Ministerio Público Fiscal, sin perspectiva de género y se llegó a un juicio abreviado con una condena de 23 años para el autor del crimen.



Junto al doctor Matías Lladós, Petit representó a la mamá de Silvio, pero al mes, falleció “por lo que representamos a sus tíos".



"En todo el juicio buscamos que se aplique para Silvio las medidas que - nacional e internacionalmente - se utilizan para las víctimas de la comunidad LGBTQ; es decir que tienen una identidad sexual reconocida públicamente y que los exponen a situaciones de vulnerabilidad psicológica y social".



A pesar de eso, "la Fiscalía entendió que no, que no era necesario y que no se daban elementos de ese tipo", puntualizó la abogada. Por lo que "se llegó a un acuerdo, en juicio abreviado por 23 años que se formalizará en una audiencia durante la mañana de este martes en el Juzgado de Garantías", añadió.



Para Petit "es una condena acorde con la calificación legal que le impuso la Fiscalía, en una investigación que entendemos fue bien hecha". De todas maneras, afirmó, "entendemos que faltó esa mirada especial de la perspectiva de género que se necesita en estos casos".



La investigación "demostró que Cristian Vidal es quién asesinó a Silvio Diez pero no llega a conformar nuestro objetivo; ya que queríamos que entrara en lo que denominamos como crímenes de odio".



La abogada sostuvo que se pudo demostrar que "Vidal pertenece a un grupo de muchachos que tienen la costumbre de tratar a personas como Silvio y que luego de tener una relación sentimental, les robaban".



"Es un círculo muy cerrado, donde muchos de los hechos no son denunciados por la discriminación que sufren por parte de la sociedad", aseveró a Diario Río Uruguay.



Por último, Petit adelantó que en la audiencia de este martes, "la defensa presentará el acuerdo logrado con la querella donde se formaliza el juicio abreviado y en el que Vidal reconoce la autoría del hecho".



"Se ha llegado a un acuerdo para una condena de 23 años de prisión", remató.