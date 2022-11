Balearon penal y dejaron mensaje con amenazas: lo adjudican a “Los Monos”

Foto: Archivo

"Dejen de verduguear a Guille Cantero o vamos a matar a los del Servicio Penitenciario. Con la mafia no se jode", señalaba el cartel e incluso horas antes del ataque a balazos se filmaron con varias pistolas y mostraron el texto que estaban por colocar en el complejo penitenciario donde se encuentra alojado el jefe del grupo.



Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió pasadas las 18 del domingo contra un edificio construido para un puesto de control externo, aún sin estrenar, en Marcos Paz, al oeste del Gran Buenos Aires.



Por lo tanto, no había personal al momento del ataque, en el que no hubo heridos.



De acuerdo a testigos del hecho, los autores de los balazos lo habrían hecho desde un automóvil y en ese momento dejaron pegado el cartel con un mensaje escrito en un cartón y sujeto a un poste de luz frente al penal del SPF.



Al parecer, "Guille" Cantero habría sufrido agresiones dentro de la cárcel por parte del personal penitenciario.



Por lo tanto, los autores de los disparos serían miembros de "Los Monos" para advertirles a los guardiacárceles por lo que habrían hecho.



Cantero permanece detenido por ocho condenas que suman 96 años de cárcel, tras reconocer ante la Justicia que ordenaba ataques armados a jueces, todo comandado por teléfono celular desde el penal, primero desde Ezeiza y luego desde Marcos Paz, geográficamente más cercano a Rosario.



De hecho, en 2021 le encontraron a "Guille" dos teléfonos fijos en su celda de Marcos Paz.



Los aparatos estaban conectados a un largo cableado que provenía del pasillo, donde los reclusos hacen uso del teléfono público que garantiza su derecho a la comunicación con el exterior.



Ante esta situación la interventora del SPF, María Laura Garrigós de Rébori, presentó "una denuncia penal y procedió a la suspensión y apertura de un nuevo sumario de los agentes penitenciarios responsables de la custodia y seguridad del pabellón en el que se encuentra cumpliendo condena el señor Cantero", informó el SPF en su momento.



