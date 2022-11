Se registró incendio en una vivienda y los vecinos ayudar a sofocar las llamas

Se registró un incendio en una vivienda de calle Fragata Sarmiento y Velázquez, en el barrio Yatay, de Paraná. Las grandes llamas alertaron a los vecinos de la zona y las monjas de la escuela María Auxiliadora, abrieron las puertas de la institución para que puedan sofocar el fuego.supo que en el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios con la colaboración de los vecinos. Afortunadamente no había moradores en la vivienda.“Afortunadamente sofocaron rápidamente las llamas, porque pudo haber sido una tragedia. Los vecinos colaboramos para que no se expanda el fuego”, contó a Elonce un hombre que vive por la zona.Una de las monjas que trabaja en la escuela, contó que “abrimos las puertas para que puedan ingresar y apagar el fuego. Veíamos el fuego que no paraba y nos asustamos”.Investigan el hecho para determinar que produjo el incendio.