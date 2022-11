Penitenciario que mató a sujeto e hirió a otro podría ser juzgado por jurado

Policiales Falleció un hombre que había sido baleado en febrero por un ex penitenciario

Un fallecido y un herido

“Actuar con violencia”

“Legítima Defensa”

La Fiscalía solicitó que se remita a ser evaluada por un Juicio por Jurado popular, el caso de “Homicidio y Tentativa de Homicidio” que tiene como acusado al ex agente penitenciario, Silvio Martínez, ocurrido en febrero de este año en la zona este de la capital entrerriana.Todo habría iniciado cuando un hombre, de apellido Mildemberger, junto a su hijo y otra persona fue hasta el domicilio del ex penitenciario, Silvio Martínez, a dialogar sobre diferentes cuestiones que los enfrentaban hace tiempo.Según lo que pudieron reconstruir los investigadores, Mildemberger fue en un auto a la casa del ex penitenciario para aclarar la situación, pero, Martínez, los recibió armado con una pistola y todo terminó con un enfrentamiento a balazos.Tras el ataque a balazos, el Fiat Uno en el que se trasladaba Mildemberger y otras dos personas, perdió el control del rodado y chocó contra un poste de energía eléctrica, según dio cuentaUno de los balazos impactó en la cabeza de un muchacho de 30 años, de apellido Bertoldi, quien falleció en el hospital; otro proyectil alcanzó en la espalda de un joven de 21, identificado como Alexis Mildemberger.Según trascendió, Silvio Martínez, trabajó durante muchos años en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y fue echado a fines de 2021, por intentar ingresar droga a la Unidad Penal de Paraná.Por el hecho, Martínez fue imputado por “Homicidio y Tentativa de Homicidio”.Según la hipótesis del Fiscal Laureano Dato, “ Martínez actuó con violencia en un par de oportunidades, contra Mildemberger , quien el día del hecho, buscó el apoyo de su hijo y otro vecino, de apellido Bertoldi y juntos, se dirigieron en un auto a la casa de Martinez, con intenciones de aclarar las cosas. Sin embargo, fueron recibidos por Martínez, con disparos de arma de fuego. Mildemberger resultó baleado en la espalda y Bertoldi en la cabeza, falleciendo en el mes de agosto”, recordó el fiscal.Por su parte, los defensores de Martínez, los letrados Héctor Toloy y Boris Cohen, expusieron una hipótesis de “ Legítima Defensa debido a un rapto de emoción violenta ", aduciendo que el imputado disparó después de ver a su hijo herido, ya que Bertoldi y Mildemberger, junto a una tercera persona llegaron en un auto a agredir a Martínez y también habrían lesionado al hijo del acusado”, dio a conocersobre la audiencia realizada en los Tribunales.Tras rechazar el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa, la jueza Elisa Zilli, avaló la solicitud de la Fiscalía, por lo que comenzó a analizar el expediente con vistas a que el proceso se encamine a ser juzgado por un Juicio por Jurados, debido al tipo de delito que ese le imputa al acusado.