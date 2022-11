Un hombre hirió a puñaladas a su abuela y los vecinos quisieron lincharlo

Una jubilada de 74 años fue herida a puñaladas por su nieto de 33, luego de que mantuvieran una discusión en el domicilio de ambos ubicado en la localidad bonaerense de Florencio Varela y, tras el hecho, los vecinos intentaron linchar al agresor, aunque finalmente fue detenido, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió el sábado a la noche en un domicilio de la calle 509 al 2300 de la mencionada localidad del sur del conurbano bonaerense, donde personal policial acudió a raíz de un llamado al 911.



Allí, los agentes encontraron que vecinos de la zona habían reducido a golpes a Jorge Alejandro Bordón (33), a quien le atribuían haber atacado con un elemento cortante a su abuela de 74 años, con la que convivía en dicha vivienda.



Según los voceros, la mujer recibió cortes en su rostro y traumatismos varios, por lo que fue trasladada por el SAME a la Clínica Santa Clara, donde hasta esta tarde permanecía internada en estado reservado.



Mientras tanto, Bordón fue detenido y fuentes judiciales indicaron que hasta el momento "se desconoce el motivo de la agresión", aunque aclararon que todavía no fue indagado por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Florencio Varela, Vanesa Maiola,



"Por el momento, el acusado no está en condiciones de cumplir con el acto de su declaración", señalaron los informantes.



Sin embargo, los voceros adelantaron que Bordón será imputado por el delito de "tentativa de homicidio agravado por el vínculo".