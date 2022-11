Boqueteros robaron en una carnicería: un dato clave y un “amargo” aniversario

“Una moto pasó haciendo mucho ruido”

El robo no empañará el primer aniversario de la carnicería

el hecho sucedió durante la mañana de este sábado en el local ubicado en la esquina de calles Vicente Quesada y Gutierrez.fue el mensaje que recibió, y a través deagradeció al personal policial de la comisaría novena. “Desde el minuto 0 empezar a investigar las dimensiones del boquete y determinaron que, indicó el comerciante. De hecho, él hizo el intento de pasar por el boquete y no pudo. “Pasó una persona chiquita y fue directo a la caja registradora a sacar la plata que teníamos para pagar a los proveedores”, indicó al confirmar queLa pared que fue perforada por los ladrones es lindante a una obra en construcción. “Según la Policía, fue un hecho improvisado, que no estuvo ni armado ni arreglado, porque la pared de ladrillo hueco mide 18 centímetros, más el revoque y el impermeable de cuatro centímetros de grosor”, explicó el carnicero. Según Cabaña, los investigadores se preguntaban“No tocaron nada. Fueron directo a la caja registradora, sacaron la plata que encontraron y salieron”, remarcó el carnicero. Y agregó: “Fue curioso porque no hicieron ningún tipo de daño ni perjuicio, fueron directamente a la caja donde estaba el dinero”., insistió.“Por el aporte de un vecino, supimos que, reveló el joven comerciante e instó a vecinos a que aporten datos para sumar a la investigación.Sobre calle Quesada, los policías encontraron un par de cámaras y tenían previsto pedir los registros a los vecinos “para ver si encuentran algún movimiento extraño”, contó el carnicero a. “Hasta ahora nunca habíamos sufrido un acto de inseguridad”, reveló Cabaña. Y además del susto por el hecho de inseguridad, dio cuenta del “sentimiento de impotencia por no haber podido hacer nada”., reconoció aSin embargo, anticipó que,“El robo fue un trago amargo, pero siempre ponemos la cabeza bien en alto y lo damos todo pese a haber sufrido un acto de inseguridad; además, los vecinos se acercaron y nos brindaron su apoyo., sentenció y agradeció la contención recibida. “Somos cuatro trabajadores y grandes compañeros que me ayudan a que la carnicería siga creciendo y a que el cliente siga confiando en nosotros”, cerró.