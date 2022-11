Condenan a integrantes de banda narco “Las Tanas”: decomisan casas y autos

Roles

Inversiones y pantallas

Las penas y los bienes decomisados a la banda

Vehículos decomisados

Inmuebles decomisados

Del golpe económico a las organizaciones narcocriminales muchos hablan, pero no todos hacen. El viernes se dictó la condena contra el conocido clan familiar “Las Tanas”, de Concordia, donde además de las penas de prisión a 11 personas por venta de drogas y lavado de activos, se dispuso el decomiso de tres inmuebles y 11 vehículos, patrimonio que habían adquirido mientras fueron los principales proveedores de cocaína de la zona.Es de las pocas condenas a narcos por el delito de lavado de sus ganancias en la provincia, y la primera por una investigación de la Policía provincial, en particular de la División Toxicología de Concordia que se desarrolló entre 2017 y 2019. Y la mayoría de las causas federales que apuntaron al patrimonio de este tipo de bandas se tramitaron en la costa del Uruguay, con la impronta de las fiscales Josefina Minatta y María de los Ángeles Squivo, según aseguran quienes trabajaron en esas y otras investigaciones.La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Concepción, integrado en forma unipersonal por el vocal Sebastián Gallino, que homologó el acuerdo de juicio abreviado al cual arribaron la fiscal Squivo, la defensora pública oficial Julieta Elizaldey el defensor particular Juan José Buktenica.Las principales responsables ya habían sido condenadas en el TOF de Paraná en 2016, por venta de drogas, y ahora fueron declaradas reincidentes: Alejandra Ledesma, su hija Romina Baglietti y su hermana Carmen Ledesma.El Tribunal detalló la funciones de cada uno en la organización delictiva:- Alejandra Ledesma y su hija Romina Baglietti eran las personas que lideraban la organización investigada, encargadas de la coordinación de las actividades vinculadas a la comercialización de estupefacientes principalmente en la ciudad de Concordia.- Contaban con la intervención de Fabio Nievas (pareja de Alejandra) y Lorena del Luján Pereyra, quienes se encargaban de resguardar parte del estupefaciente y el dinero en efectivo de la organización en sus domicilios particulares.- El traslado de la sustancia a distintos puntos de la ciudad era realizado por María Soledad Olmos, María Luciana Escayola (hijas de Alejandra) y Marcelo Luciano Marazzano (novio de Olmos) quienes en algunas oportunidades también recibían la droga en sus domicilios, luego de ser fraccionada, para su posterior traslado y/o venta.- Carmen Ledesma y Pamela Alejandra Berón se dedicaban a la venta de drogas al menudeo en sus domicilios de calles Güemes y Moreno de Concordia.- En tanto, la pareja conformada por Isabel María Luján Pelayo y Juan Ramón Galarza (expolicía provincial) eran la encargada del fraccionamiento de la sustancia y también la comercializaban en su domicilio.- El marido de Baglietti, Andrés Rogelio Tonti, tenía un pleno conocimiento de las actividades desarrolladas por su pareja y contribuía resguardando el dinero producido por la venta de drogas.“A lo largo de la investigación preliminar se sucedieron múltiples tareas de campo realizadas por la División Toxicología de la Jefatura Departamental Concordia, recolección de datos, constataciones, agregado de publicaciones, informes y escuchas telefónicas, entre otras, que fueron demostrando que la organización liderada por Ledesma y su hija Baglietti comercializaban marihuana y cocaína, y que con su producido adquirieron bienes (muebles, inmuebles, vehículos de alta gama y otros) y mostraban una disponibilidad permanente de dinero, viajando sus integrantes a vacacionar en la República Argentina y Brasil, realizando costosas fiestas y en sus gastos cotidianos”, sostuvo el juez Gallino.“Ese poder adquisitivo y nivel de gastos era incompatible con la falta de actividades visibles y lícitas por parte de los integrantes de la organización”, agregó.El 12 de octubre de 2019 se realizaron los múltiples allanamientos donde secuestraron, entre otras evidencias, más de 14 kilos de cocaína.Acerca de la modalidad del delito de lavado de activos que desarrollaba la banda, el juez explicó que no era el principal objetivo de la misma, sino que una consecuencia de los millones que amasaban por la venta de drogas.“No se acreditó que las operaciones de lavado se llevaran a cabo respondiendo a un plan previo común, no se aprecian roles preestablecidos, ni una actuación sistemática, estructurada; antes bien parecen actos sin coordinación, actuando cada uno de los imputados según sus intereses. Es cierto que desde la organización de tráfico parece irradiar el lavado, pero a sus integrantes los nuclea el narcotráfico, y el lavado aparece como una consecuencia de la inversión de las ganancias y no producto de una organización dedicada o destinada al lavado de activos”, se lee en el fallo.La Fiscalía solicitó informes a la Procelac (Procuración de Lavado de Activos) sobre los acusados. Entre ellos, se destacó como relevante el referido a Alejandra Ledesma quien “se encontraba inscripta en la categoría G de monotributo, la cual, para el año 2020, permitía una facturación máxima de 1.252.435,53 pesos para el período anual o un promedio de hasta 104.000 pesos por mes”.“Empero -se agregó en la sentencia-, no se acreditó la existencia de facturas emitidas por Ledesma, lo que hace aparecer la inscripción en el monotributo como una pantalla para justificar inexistentes ingresos lícitos. Cuando se inscribió, refirió como actividad económica principal la de ‘venta al por menor de materiales y productos de limpieza’ y, la secundaria, la de ‘venta al por menor de prendas y accesorios de vestir NCP’, pero no surge que trabajara en esos rubros”.En este sentido, se dispuso el decomiso de tres viviendas, siete autos y cuatro motos. En la negociación, las jefas de la banda evitaron perder una mansión en calle Gualeguay 805 y un complejo de departamentos de calle Urdinarrain 1097.- Alejandra Ledesma: ocho años y seis meses de prisión y multa de 4.397.356 pesos, por Organización y financiación del delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en concurso real con el delito de Lavado de activos.- Romina Baglietti: siete años de prisión y multa de 1.920.920 pesos, por Tráfico de estupefacientes agravado y Lavado.- Carmen Ledesma: seis años prisión, y multa de 820.600 pesos, por Tráfico de estupefacientes agravado y Lavado de activos.- Isabel Pelayo: cinco años de prisión, por partícipe secundaria del delito de Comercio de estupefacientes agravado.- Juan Ramón Galarza: cinco años de prisión por partícipe secundario del Comercio de estupefacientes agravado.- Lorena del Luján Pereyra: cinco años de prisión por partícipe secundaria del Comercio de estupefacientes agravado.- Pamela Berón: tres años de prisión condicional por Tenencia de estupefacientes.- Andrés Tonti: tres años de prisión condicional y multa de 1.463.000 pesos por Lavado de activos.- María Luciana Escayola: tres años de prisión condicional y multa de 1.221.400 pesos por Lavado de activos.- Fabio Andrés Nievas: dos años de prisión condicional por Lavado de activos.- María Soledad Olmos: dos años de prisión condicional por Lavado de activos.- Fiat Toro dominio AA936QZ- VW Crossfox dominio MGN173.- Peugeot 208 dominio AB589EJ.- Renault Kangoo dominio AA848QS.- VW Saveiro dominio AA460EV.- Chevrolet Tracker dominio AA003BF.- Ford Ecosport dominio MHS065.- Honda CG Titan dominio 931-LPK.- Honda XR dominio A038DOW.- Honda CBR A074TEF.- Kawasaki Ninja 250 dominio 940-IBD.- Vivienda de calle Juan XXIII de Puerto Yeruá (Departamento Concordia).- Vivienda de calle Maestro Chastia de Puerto Yeruá (Departamento Concordia).- Vivienda de calle Rawson N° 510, de la ciudad de Concordia.