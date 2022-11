Adolescente mató a puñaladas a su cuñado delante de su madre, tras discusión

Un brutal asesinato conmocionó al barrio Altos de San Lorenzo en La Plata cuando un adolescente de 17 años mató a puñaladas a su cuñado después de una discusión que derivó en una feroz pelea tras regresar de un boliche junto a una chica.



Según el testimonio de vecinos, familiares y de agentes policiales de los que dieron cuenta los medios platenses, el joven de 17 años llegó a la casa con una mujer después de haber ido a un boliche y se trenzó en una fuerte discusión con su cuñado, Gabriel Vega, de 25 años .

El cruce de palabras derivó en una violenta pelea a golpes hasta que finalmente el cuñado de la víctima fue a la cocina, tomó un cuchillo y apuñaló a Vega.



El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana en una casa ubicada en la calle 82 entre 13 y 14, donde junto a Vega también estaba su madre, que presenció el ataque con el cuchillo.



Los mismos testimonios de los vecinos dieron cuenta de que la pelea empezó porque el joven quería quedarse a dormir con la chica en ese lugar y Vega le dijo que no.



"Lo que pasó fue que el cuñado, de 17 años, quiso quedarse a dormir con su novia en la casa de Gabriel, que no se lo permitió", señalaron vecinos al medio platense El Día.



Y agregaron: "Fue porque le dijo que ahí es también la casa de su hija de 6 años y que era entonces una falta de respeto".

El cuchillo con el que el joven de 17 años atacó a su cuñado.



Fuentes de la causa precisaron que, según los testimonios de los vecinos, Vega se desplomó tras las puñaladas y murió antes de que llegara el SAME.

El atacante huyó mientras la madre de Vega gritaba por ayuda, pero después de una intensa búsqueda policial y un operativo cerrojo en la zona lo detuvieron en la calle 97, entre 12 y 13.



El joven fue trasladado a la comisaría octava de Villa Elvira, acusado por el delito de homicidio. (Clarín)