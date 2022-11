Crimen del empresario Blaquier: las claves para dar con el supuesto asesino

Policiales Detuvieron a un adolescente acusado de asesinar al empresario Blaquier

Los antecendes de Ezequiel

Nariz, ceja derecha y parietal izquierdo. Las marcas de delito fueron claves para dar con el sospechoso que ahora sí quedó señalado como el autor material del crimen del empresario agropecuario Andrés Blaquier (62), asesinado de un tiro en el pecho el pasado 29 de octubre en el kilómetro 50 de la Panamericana.Esta situación modificó los escenarios judiciales de los primeros detenidos por el ataque motochorro a Blaquier: Brisa de los Ángeles Villarreal (18) ya recuperó su libertad este viernes. Su novio, Luciano Jesús González (18), alias "Lucianito", seguirá detenido y la misma fiscalía que lo investigó por el otro caso elevó un pedido de prisión preventiva por una causa de encubrimiento por el robo de dos motos."Lucianito" reconoció esos robos en su declaración pero insistió en su inocencia respecto al crimen de Blaquier: "Yo no lo maté", dijo varias veces cuando fue indagado por el fiscal Gonzalo Agüero, de la UFI N° 4 de Pilar, quien tras este giro en el caso se declaró incompetente y la investigación pasó a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Fuero Penal Juvenil descentralizada de Pilar, que está a cargo de las fiscales Paula Romeo y Cecilia Barros Reyes, quienes indagaron al adolescente: se negó a declarar.Agüero sigue atento a la situación de un prófugo, el cómplice de Gastón Ezequiel. Creen que ese otro delincuente sería un menor. Se lo ve con casco en las imágenes de las cámaras de seguridad. Aunque no descartan otro dato y colateralmente analizan un asalto similar cometido contra otro hombre al que le quisieron robar la moto en Martínez, hecho por el cual fue detenido un joven de 19 años con una pistola 9 milímetros robada a un policía que está siendo peritada para ver si fue la empleada para matar al empresario.Cuando "Lucianito" fue sindicado como sospechoso y quedó detenido, entre los investigadores les llamaba la atención que no tuviese ningún tipo de herida, ya que se tenía registro de que tras el robo de la moto BMW 1200 el asaltante que la manejaba se había accidentado unos kilómetros más adelante.Además, con el correr de los días pudieron ubicar, a través de testimonios y registros de imágenes, a "Lucianito" en una carnicería en una ventana horaria de una hora a una hora y media posterior al ataque a Blaquier. "Y allí se lo ve con el pelo morocho, no coincidía con el de las capturas de las imágenes. De todos modos, y aunque ese dato era para considerar, se pueden cambiar el color del cabello en cuestión de minutos", le cuenta una fuente a Clarín."Lucianito", que en la primera indagatoria se había negado a declarar, en una segunda instancia remarcó su inocencia y dijo que ese sábado había estado en la casa de su cuñada cuidando a sus sobrinos, ya que la mujer había ido a visitar a su esposo, detenido en el penal de Baradero. Esa coartada fue confirmada a partir de otros testimonios recibidos por los investigadores. Y se reforzaba con la ubicación del sospechoso en ese local de ventas de carnes.La lupa que se había posado en la pareja de novios empezó a perder aumento y en la fiscalía se mantenían con la duda respecto a las heridas. El o uno de los autores del ataque debería haber salido con serias lesiones del hecho. En consecuencia, pidieron un relevamiento de los hospitales y los centros médicos de la zona del hecho, en esa ventana horaria. Y el dato saltó.En el hospital municipal Horacio Dupuy, de Garín, partido de Escobar, unos 40 minutos después del crimen de Blaquier, quedó filmado el ingreso de un adolescente con tres heridas en el rostro: nariz, ceja derecha y parietal izquierdo. También una lesión importante en su brazo izquierdo. Se lo ve en sillas de ruedas, ingresando por la guardia. "Lo llevó un hombre en un Renault Clio, pero dijo que le pidieron que lo llevara porque estaba herido, nada más, no se lo podría vincular al hecho. Pero este chico no quiso ser atendido y luego se fue. Solo se tenía esa secuencia de imágenes, porque incluso la identidad que había dado era falsa", agrega la fuente.Con esa imagen, la fuerte sospecha de que se trataba de un delincuente por haber dado información falsa y no querer ser atendido, comenzó un cotejo de imágenes y una búsqueda relacionada a adolescentes con antecedentes en la zona. A pocos kilómetros de donde ocurrió el ataque, está la villa Cri Cri, en la que se ocultan varios ladrones de motos. La búsqueda dio buenos resultados en cuestión de horas. Ya con los datos y la identidad real del sospechoso, los investigadores fueron a buscarlos a domicilios de varios familiares. "Ellos mismos iban reconociendo que Ezequiel había sido el autor, decían que había pasado a buscar ropa, que lo habían visto ir de casa en casa... Finalmente, al verse rodeado, se entregó", le detallan a Clarín.Ezequiel L. P. es oriundo de Moreno, pero ya desde principios de año se estaba moviendo por diferentes distritos porque era buscado otro hecho grave, un homicidio. Se lo tenía referenciado en Malvinas Argentinas, aunque también se escondía en Tigre, distrito en el que robó una Kawasaki verde muy similar a la que se observa en el video del asesinato de Blaquier.También habría cometido al menos siete hechos de robo en San Miguel. En uno de ellos aparece la misma Kawasaki verde, tres días antes del crimen de Blaquier. Además estaría involucrado en otro hecho delictivo en Vicente López.El asesinato de Blaquier, director del Negocio Agropecuario de la firma Ledesma, ocurrió el sábado 29 de octubre por la tarde cuando el empresario circulaba por el kilómetro 50 de la Panamericana junto a su esposa en una moto BMW 1200 de color negro, en sentido a provincia.Según las fuentes, el empresario fue sorprendido por dos delincuentes que iban a bordo de otra moto y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle. Uno de los asaltantes hizo varios disparos contra Blaquier.La víctima recibió un tiro en el pecho, al tiempo que su esposa resultó ilesa.Los principales testigos del hecho fueron una pareja amiga del matrimonio Blaquier que venían en otra moto a pocos metros de distancia y que también había sido amenazada pero logró escapar.