Juicio por crimen de Lucio: testigos afirman que vieron los golpes en su cuerpo

Un testigo dijo hoy ante la Justicia que vio que Lucio Dupuy, de 5 años, estaba golpeado cuando la acusada Abigail Paez, lo llevó a un puesto sanitario en la ciudad de Santa Rosa y que intentó hacerle ejercicio de RCP para reanimarlo.El hombre se cruzó a Páez y el niño cuando aquel 26 de noviembre lo llevó a una posta sanitaria, la cual estaba cerrada, y por eso lo trasladó a Lucio y la ahora acusada de haberlo asesinado al Hospital Evita de Santa Rosa.En su declaración, recordó que él llevaba al niño en brazos dentro del vehículo y que intentó hacerle reanimación mediante ejercicios de RCP porque no respiraba.Al llegar al hospital notó que el nene tenía golpes en todo su cuerpo y ahí lo asistieron enfermeras que lo reanimaron, pero, al poco tiempo, falleció.Esa versión ya quedó desacreditada en la investigación porque el forense detectó que Lucio no sólo tenía lesiones recientes sino también de vieja data, algo que complicó la situación penal de la madre y la novia de ella en la causa.También declararon otros dos vecinos en la jornada de este viernes, uno de los cuales dijo que había escuchado música en volumen muy alto desde la vivienda de las imputadas, por lo que la acusación cree que eso fue para evitar los gritos del niño cuando era golpeado.El otro hombre dijo que al menos en dos ocasiones había visto al niño con golpes en su cuerpo y que una de las veces tenía una marca en su rostro como evidencia de haber sido golpeado.Como parte de la ronda de declaraciones de testigos, también lo hicieron dos policías y para la semana próxima se prevé la declaración de Juan Carlos Toulouse, quien hizo la autopsia del cuerpo del menor y detectó que tenía golpes no sólo recientes sino también de vieja data a partir de los cuales se sospechó que Magdalena Espósito Valenti y su novia Abigail Páez venían maltratando, torturando y, en algunas ocasiones, abusando sexualmente del niño.