Ataque incendiario contra una joven: el agresor acordó pena condicional

El hecho

El tremendo hecho de violencia ocurrió en agosto pasado en la capital entrerriana. Un joven intentó prender fuego a una joven, arrojó una bomba incendiaria contra la casa de la mujer, quemó a un amigo de la chica, lo golpearon tras el ataque y terminó detenido.Esta semana se realizó el juicio abreviado, mediante el cual se acordó la pena de tres años de prisión condicional, con el cumplimiento de determinadas normas de conducta, según expuso en la audiencia la fiscal subrogante María Constanza Bessa. Luego de la audiencia, Norberto Alcántara recuperó la libertad ya que se trata de una pena de cumplimiento condicional. El juez Ricardo Bonazzola dictó en ese mismo momento, el acuerdo con lo resuelto en el juicio abreviado.El conductor de, Mauricio Antematten, detalló que Alcántara viajó a La Pampa y ya está con su madre, provincia en dónde cumplirá las medidas de coerción dictadas.El padre de la víctima detalló a Códigos que la joven “no fue consultada” respecto de lo acordado para el agresor. “No sabía nada, nunca dio la conformidad. Mi hija perdió el teléfono y cambió de línea, o sea que si desde Tribunales se querían comunicar con ella, no podían hacerlo. Mi hija me contó que le mandó un mensaje a la fiscal y nunca tuvo ninguna respuesta. A ella no le consultaron”, aportó telefónicamente.Recordemos que el brutal suceso ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de calle Churruarín, de Paraná. Norberto Alcántara llegó a la casa, amenazó a la joven e intentó agredirla físicamente. Dos amigos de la mujer que estaban en la vivienda, lo sacaron del lugar por la fuerza y el agresor se retiró. Sin embargo, minutos después, el violento regresó con un bidón con nafta, roció a la joven de 24 años y a uno de sus amigos; y les arrojó una antorcha encendida. El amigo de la joven, identificado como Luis, sufrió quemaduras en sus manos; mientras que el agresor, también resultó herido en una de sus manos. Tras la agresión, ambos amigos de la joven lo golpearon y nuevamente lo echaron del lugar.Una cámara de seguridad de la zona grabó el momento del terrible ataque incendiario: se podía ver a Alcántara cuando llegaba a la vivienda, arrojaba una bomba incendiaria al balcón de la casa y munido de una antorcha y una botella con nafta, esperaba que la joven salga de la casa.El sujeto arrojaba nafta y con la antorcha intentaba encender el combustible para herir a la mujer, pero un amigo de la misma se interpuso y la botella cayó al suelo. En ese momento, y en contacto con la antorcha, Luis sufrió quemaduras en sus manos, mientras que el fuego afectó a la mochila y la campera del agresor.Tras sacarse la ropa prendida fuego y la mochila, comienza la pelea con Luis y el otro amigo de la chica. La tremenda secuencia, finaliza con los golpes que recibió el agresor, Norberto Alcántara y se ve a la mujer, salir de la casa, con una jarra con agua para sofocar el fuego que había afectado las prendas y la mochila del agresor.