Encapuchados y armados se robaron la recaudación de un municipio santafesino

Ladrones armados este miércoles la recaudación del municipio de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, tras interceptar un vehículo en circunstancias que la Fiscalía de Investigación y Juicio intenta establecer. Desde el municipio explicaron que acostumbran a depositar "sí o sí" de manera física porque no pueden hacerlo de otra forma. Investigan qué sucedió con la custodia.



El atraco, del tipo salidera, ocurrió este miércoles al mediodía en las inmediaciones de Octubre al 1400 de la vecina localidad cuando al menos dos encapuchados interceptaron el vehículo ploteado del municipio.



De acuerdo a la información preliminar confirmada por la Fiscalía, los hampones actuaron armados y así le exigieron el dinero a los empleados municipales, que se dirigían hacia una entidad bancaria para depositar el dinero del erario público.



"Había algo de cheques y dinero efectivo, correspondiente a la Municipalidad y otras dependencias", confirmó la secretaria de Gobierno de Villa Gobernador Gálvez, Victoria Culasso en declaraciones a El Tres TV.



También contó que el municipio cuenta con custodia adicional, pero señaló que "en ese momento no estaba acompañando el traslado", situación que el municipio de la vecina localidad solicitará que se investigue.



"Vamos a poner a disposición las cámaras y el recorrido del vehículo", aseguró. También explicó que el municipio no realiza transferencias bancarias porque "sí o sí" deben realizar el depósito de manera física, cuya metodología es utilizada desde hace años por el municipio y que por tal razón cuentan con una custoria adicional que este miércoles no estaba.



"Todo está en proceso de investigación, por eso no podemos determinar su hubo información que se filtró de adentro hacia afuera", deslizó Culasso.



Por lo pronto, desde Fiscalía comentaron que la fiscal Andrea Vega solicitó relevamiento de cámaras de seguridad, toma de testimonios y el arqueo del dinero faltante y luego derivó la investigación a la Unidad de Investigación y Juicio.