Grupo de padres denunció que un profesor abusó de 14 nenes en jardín de Chubut

Un grupo de padres se manifestaron frente a una escuela en Comodoro Rivadavia, Chubut, para pedir que un profesor de música, acusado de abusar de 14 nenes, sea separado de su cargo.Los padres de los menores se congregaron en la puerta de la Escuela de Nivel Inicial N° 406, ubicado en el barrio 9 de Julio, para mostrar su descontento y pedir que las autoridades se hagan cargo de la situación.“La idea es que lo saquen de las escuelas, no tiene que estar más en educación”, señaló Jessica Godoy, la mamá de una nena del jardín que denuncia que su hija fue abusada.La mujer relató cómo se dio cuenta que hija de 3 años sufría abusos en el jardín. “Todo comenzó a través de un juego. Mi hija vio en la tele un pájaro, que le dijo el pájaro loco, dice que el pájaro loco le baja los pantalones y la bombacha”, explicó la mamá aLuego, Godoy le pidió a su hija que le mostrara que le hacía el profesor durante las clases. “En ese momento, se acuesta en el sillón, se toca la parte del pubis y del pecho”, contó.La mujer denunció al profesor en la Comisaría de la Mujer. Antes se había presentado en el jardín, donde se elaboró un acta, y luego se dirigió al área supervisora de jardines.Según relató, la mujer se dio cuenta que había más casos similares a los de su hija en el jardín al contarle a otros padres lo que había sucedido: “Somos 14 familias que coincidimos en el mismo testimonio”. Y sostuvo que los relatos coinciden con un comportamiento que venían teniendo muchos de los compañeros de la nena. “Le tienen terror al baño, la mitad de la sala se empezó a hacer pis y no se querían quedar en el jardín”, agregó.La madre pidió que el profesor no concurra más a la escuela y que las autoridades tomen cartas en el asunto. “Está todo el día en el jardín, o sea, todo el día nuestros hijos están expuestos. Hizo lo que quiso con nuestros hijos, son 180 alumnos”, aseguró.