Se suspendió nuevamente el juicio contra exfuncionario acusado de abusos

El juicio contra el ex director del Parque San Carlos de Concordia, Maximiliano Benedetto, estaba programado para que comience el próximo lunes 14 de noviembre. El ex funcionario municipal está acusado del delito de lesiones leves agravadas, grooming, abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad y amenazas. Todo esto en contexto de violencia de género.



En la jornada de este miércoles 9 de noviembre, en la Sala 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia se resolvió hacer lugar a un pedido del Dr. Jorge Romero, defensa de Luis Maximiliano Benedetto. De esta manera, se suspende el juicio que debía comenzar el próximo 14 de noviembre.



El Dr. Jorge Romero pidió al Superior Tribunal de justicia que el juicio fuera pospuesto, hasta tanto la Sala Penal resuelva un pedido de “exclusión probatoria” de un informe pericial que, según el letrado, no fue solicitado por el Ministerio Público Fiscal a la Policía de Entre Ríos ni notificado a la defensa antes de dicho acto procesal”.



Con la firma de los magistrados Claudia M. Mizawak, Daniel O. Carubia y Susana E. Medina, el Superior Tribunal de Justicia le dio la razón a Romero, por entender que aplica el artículo 493 del C.P.P.E.R., norma ésta que consagra el efecto suspensivo de recursos como el interpuesto por la defensa.



Del escrito de la Sala Penal surge otra novedad de significativa relevancia, allí donde dice: “informa el Dr. Romero que, por una cuestión de oportunidad y en mérito a la situación procesal de su defendido, se está en tratativas con Fiscalía para acordar un juicio abreviado en los términos del art. 391 del C.P.P.E.R.”.



Si bien un juicio abreviado conlleva la posibilidad de acordar una pena menor, vale recordar que obliga al imputado a admitir su culpabilidad. No obstante, esta confesión solo se efectivizaría en el caso de que las “tratativas” concluyan con un acuerdo debidamente homologado, lo que es prematuro saber si ocurrirá.



Vale recordar que la fiscal que llevó adelante la investigación es la Dra. Evelina Espinosa. En la causa actúan como querellantes las abogadas Brenda Vittori y Mariana Kremer, además de Diego Briceño. (Diario Río Uruguay)