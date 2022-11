Continúan los conflictos familiares en Barrio Yatay: allanamientos y un detenido

Continúan los conflictos familiares en Barrio Yatay. La semana pasada, Marita Sosa denunció ante las cámaras de Elonce que “no tienen paz”. Aseguran que un hombre, hermano de su esposo, que cuenta con una condena condicional y una restricción, sigue molestándolos.Marcela Rodríguez, la hija de Marita Sosa, contó a Elonce que “cuando volvíamos de trabajar, por calle 3 de Febrero, sale `Tatín´ y Melani, sobrinos de mi papá y comenzaron a arrojarnos piedras al auto”.Seguidamente, la mujer señaló que “vino la policía y se llevó detenido a mi papá por abuso de armas de fuego y eso es mentira. Además, estamos demorados en la puerta de nuestra casa y no podemos ingresar desde el mediodía”.Los uniformados realizan un allanamiento en el hogar: “mi mamá está adentro con la policía y no puede salir. Están buscando armas de fuego”, dijo. Seguidamente agregó: “Estamos esperando para ir hacer la denuncia”. Además, apuntó que “supuestamente hoy iban a realizar un allanamiento en su casa, pero hasta ahora no ha pasado nada”.La mujer relató que los conflictos familiares llevan “más de 20 años”. “Es un infierno, porque yo no puedo salir a la calle con mi hija, no podemos trabajar tranquilos. Ellos venden droga y viven su vida, mientras que nosotros salimos a trabajar para poder darle de comer a nuestros hijos”.“Quiero hacerle un pedido a la justicia porque van a matar a alguno de mi familia y nadie hace nada. Tienen restricciones y no las cumplen”, finalizó. Interviene Comisaria octava.