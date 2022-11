Balacera contra cárcel de Santa Fe: decretan alerta en el Servicio Penitenciario

El titular del Servicio Penitenciario Provincial, Gabriel Leegstra, señaló que todos los edificios pertenecientes a ese organismo se encuentran en estado de alerta tras el ataque a balazos que se registró este lunes a la noche contra la Unidad de Detención Nº 3, ubicada en Riccheri y Zeballos, en Rosario.El atentado se produjo alrededor de las 22 y fue perpetrado en principio por dos hombres que se movían en moto que efectuaron al menos cuatro disparos contra el portón ubicado sobre calle Zeballos y además dejaron una bolsa en el lugar.En declaraciones a LT8, el funcionario provincial señaló que “no se registraron personas heridas” y ratificó que contabilizaron cuatro disparos.Otro dato importante que confirmó Leegstra tiene que ver con una bolsa que los autores dejaron en el lugar “que contiene una nota con amenazas” cuyo contenido prefirió no revelar para no entorpecer la investigación".Además, remarcó que una cámara de video del sistema de seguridad de la cárcel alcanzó a registrar el paso de una moto, pero al parecer no el ataque en sí.El funcionario opinó que el ataque de anoche “tendría que ver con una situación interna de algún recluso que esté en la Unidad 3 o en alguna otra unidad penitenciaria. Calculo que tiene que ser una cuestión así. Estamos haciendo nuestras investigaciones internas”.“Entiendo que es un mensaje que quieren dar por algún tipo de situación que se tendrá que investigar. Tendremos que tomar todas las medidas para que este mensaje no surta el efecto que pretenden, que es generar caos y miedo. Así se impuso un alerta para todo el servicio penitenciario y todas las unidades de la provincia”, apuntó Leegstra.