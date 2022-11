Bomberos controlaron incendio en edificio del Palacio de Hacienda

Maximiliano Budinich, el oficial de Bomberos de la Ciudad a cargo del operativo, dijo a los medios presentes, entre los cuales Télam, que "el siniestro se gestó en el octavo piso del área de sistemas del Ministerio de Economía y fue dominado rápidamente".



Agregó que el edificio estaba "prácticamente vacío" al momento del incendio, que afectó una superficie de unos 24 metros cuadrados.



Una vez controlado el fuego, el personal de bomberos tuvo que trabajar "en la remoción de mampostería y el ennegrecimiento de las paredes", al tiempo que "hubo daño en varios artefactos eléctricos del piso".



Para controlar el fuego trabajaron en el lugar media docena de autobombas de Bomberos de la Ciudad y la Brigada Especial Federal de Rescate (Befer) de la Policía Federal.



Además, fueron asignadas ocho ambulancias del SAME, que se estacionaron sobre la calle Hipólito Irigoyen.



Hacia las 21, los bomberos de la Ciudad y de PFA permanecían para extinguir "pequeños focos" e investigar las causas del incendio, según informó la cuenta Emergencias BA en la red social Twitter. .



El siniestro no generó daños personales, pero un bombero debió ser trasladado al Hospital Argerich, ubicado en el barrio porteño de La Boca, por inhalación de humo.



La dependencia afectada está ubicada en Balcarce 184, y funciona en el edificio contiguo al Ministerio, donde áreas de informática de esa cartera, informaron a Télam fuentes de Economía.



Según contaron personas que estaban dentro del Palacio de Hacienda, no sonaron las alarmas de incendio pero sí se avisó al personal que estaba en las oficinas que debían desalojar.



Trabajadores del ministerio de Economía agregaron que sintieron "un fuerte olor a plástico quemado, por lo cual fuimos evacuados"



La salida se dio de forma ordenada y sin problemas, aseguraron los testigos.



Asimismo, personal de la Policía de la Ciudad hizo un operativo perimetral hasta Casa Rosada y también fue evacuada la estación Plaza de Mayo del Subte.

Télam.