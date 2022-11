El ex golfista Pato Cabrera, condenado por segunda vez por violencia de género

Ángel “Pato” Cabrera fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión. El golfista reconoció los delitos de lesiones leves en un contexto de violencia de género, amenazas y coacción y desobediencia a la autoridad. También pidió "perdón".



El juicio abreviado implicó la segunda sentencia contra el oriundo de Villa Allende. La anterior había sido por dos años y seis meses.



Así, la Cámara Octava del Crimen dispuso que Cabrera siga privado de su libertad en el penal de Bouwer. Además deberá pagarle un resarcimiento económico a las víctimas, sus exparejas Micaela Escudero y Cecilia Torres Mana.



Torres Mana habló con Noticiero Doce después del fallo. “Agradezco a la Justicia porque me escuchó y no me queda más que seguir adelante”, subrayó.



Aseguró que los episodios de violencia “marcaron” su vida “para siempre”. Al ser consultada sobre la posibilidad de que el deportista cambie tras este proceso, dijo que cree que es algo “muy difícil” y que prefiere dejarlo “en manos de Dios”.



Denuncia por violación y pedido de libertad condicional



El abogado de la querella, Carlos Nayi, recordó que Cabrera está “imputado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio por una de las víctimas” en otra investigación. De ser condenado, podría pasar entre siete y 15 años privado de su libertad.



Sin embargo Carlos Hairabedian, el abogado del golfista, sostuvo que no se trata de una imputación sino que se encuentra “sospechoso”. Precisó que es una carátula más leve en la que se “presume” que pudo existir el hecho.



A su vez, no descartó la posibilidad de conseguir la prisión domiciliaria para su defendido. Y agregó que han efectuado un pedido de libertad condicional.