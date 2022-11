Piden que sumen buzos tácticos a la búsqueda de joven que desapareció en el río

Paraná Intensifican tareas de búsqueda del joven que desapareció en el río en Paraná

“Se veía una mano pidiendo socorro”

Intensifican las tareas para dar con el joven de 21 años que desapareció el domingo a la tarde en el río Paraná, en la zona de los Miradores de Bajada Grande. Se trata de Brian Ezequiel Antivero, quien es oriundo de barrio Anacleto Medina.Este lunes la hermana del joven, Andrea Antivero, señaló aque “esperamos una respuesta para buscar con buzos a mi hermano”. Remarcó que realizaron diversos trámites con Gendarmería y no obtuvieron respuestas favorables.“Se indicó que los buzos de Rosario no pueden colaborar en el operativo debido a que están abocados en una búsqueda allí y se nos informó que pueden venir en tres días o más”, resaltó.Asimismo, agregó que “Ahora lo buscan con ganchos, pero mi hermano no tenía remera, solo tenía puesto un pantalón, es necesario que incorporen buzos tácticos y agilizar los operativos".Brian Antivero desapareció el domingo a la tarde en el río Paraná, en la zona de los Miradores de Bajada Grande El joven estaba junto a otro amigo en la parte del balneario y decidió meterse al agua, en un sector no habilitado. A los pocos minutos desapareció.Según contó su hermana el joven se había metido al agua y “no salió más”. “En un momento desde el agua comenzó a hacer señas pidiendo auxilio y un amigo se tiró para sacarlo, pero no llegó”, remarcó.Cabe destacar que el joven desaparecido mide 1,65 metros, posee tatuajes en el rostro, un rayo, y el cuello tiene las iniciales A M.Por su parte, la cuñada del joven desaparecido, Jesica, expresó que “un hermano de Andrea lo está buscando con una embarcación, debido a que Prefectura solo tiene dos lanchas en el río”.Al finalizar, ambas pidieron la ayuda de pescadores para poder hallar a Brian. “Ofrecemos colaborar con el combustible necesario para las embarcaciones, estamos desesperados”, cerró su hermana.