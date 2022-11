Una niña fue golpeada y abusada por otras alumnas en una escuela

La Justicia Penal de Menores investiga una grave denuncia por el abuso de una alumna en la escuela Nº 1-623 Manuel Pacífico Antequeda, en la localidad mendocina de Godoy Cruz.Debido a la edad de las agresoras, la causa quedó a cargo del fiscal de Menores Gustavo Farmache, quien lidera las actuaciones y está reuniendo las pruebas para determinar cómo avanzar, ya que se trata de una situación compleja.El representante del Ministerio Público le dio intervención a personal de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios Godoy Cruz (ETI) y del Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), que realizaron el abordaje correspondiente sobre la pequeña y le brindaron contención psicológica.Fuentes judiciales aclararon que, al tratarse de menores inimputables y de corta edad, se buscará trabajar en conjunto con los directivos del colegio para identificarlas y así poder implementar medidas de protección y que sean tratadas por especialistas para evitar que vuelvan a cometer hechos similares.. Aunque, más allá de que, probablemente, las niñas no hayan tenido una intencionalidad libidinosa, se menoscabó la integridad sexual de la víctima", explicaron al diarioLa información a sostiene que fue el miércoles 26 cuando la madre de la niña fue a buscarla como cada día al establecimiento de calle Derqui al 900.Fue allí cuando una maestra le indicó que la alumna, que cursa en segundo grado, había permanecido parte del día con dolor de cabeza y mareos. Y agregó que, a raíz de eso, no había completado las actividades de la clase.Posteriormente, cuando llegaron a su domicilio, la criatura le relató a su progenitora que durante la jornada habían practicado un simulacro y hubo un corte de luz. En ese momento, le pidió a su maestra permiso para ir al baño, pero allíLas niñas la abordaron y la agarraron del cuello. Seguidamente,Ante eso, la mujer se dirigió rápidamente hasta la Oficina Fiscal Nº 4 de la Comisaría 27ª y radicó la denuncia por abuso sexual, por lo que derivaron a la víctima al Hospital Notti, donde le hicieron diferentes tipos de estudios físicos.Posteriormente, la pequeña fue trasladada al Cuerpo Médico Forense (CMF) para realizar un peritaje a fin de constatar las lesiones en las partes íntimas, señalaron las fuentes consultadas.En tanto, los padres de la víctima mantuvieron una reunión con las autoridades de la escuela y les informaron que se inició un acta, activaron el protocolo para ese tipo de casos y se clausuró el baño donde ocurrió el ataque.Por ahora, la niña no ha podido identificar a las alumnas que perpetraron la agresión, ya que continuaba conmocionada por el hecho. En una charla que mantuvieron con este diario, los padres contaron que los días posteriores a la agresión, su hija no quería comer y estaba teniendo problemas para dormir.Incluso, la criatura no está asistiendo al colegio y los progenitores le solicitaron a las autoridades que les consigan un docente particular o que pueda cambiarse a otro establecimiento para poder terminar el ciclo lectivo.Por su parte, los padres reclamaron que ningún funcionario de la Dirección General de Escuelas (DGE) se comunicaron con ellos para ofrecerles una solución ante el angustiante episodio que sufrió su hijita.